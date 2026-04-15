Xây dựng, lắp đặt lưới an toàn trên cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An). Cây cầu được khởi công xây dựng từ năm 1986 và đưa vào sử dụng từ năm 1990, là một trong những trục giao thông quan trọng trên Quốc lộ 1 qua khu vực Bắc Trung Bộ.