Du khách kiện khách sạn sau đêm kinh hoàng với đàn dơi trên tầng 22

Theo các tài liệu được đệ trình lên tòa án, phi công 46 tuổi đã lưu trú tại khách sạn Sheraton Denver Downtown vào ngày 29/8/2025 khi đang tham gia khóa đào tạo ở thành phố Denver, bang Colorado.

Nhưng đêm đó, anh bị đánh thức lúc 2h30 sáng bởi một đàn dơi bay loạn trong phòng và bị cắn vào chân. Khi được thông báo, nhân viên khách sạn hỗ trợ đuổi các con vật đi, nhưng không cho anh chuyển sang phòng khác.

Anh cố gắng dùng khăn bịt kín một lỗ trên hệ thống điều hòa không khí vì tin rằng đàn dơi đã chui vào qua lỗ này. Sau khi mệt mỏi thiếp đi, anh tỉnh giấc vào buổi sáng và thấy một con dơi còn sót lại đang đu mình trên rèm cửa.

Cơ quan Kiểm soát Động vật Denver được gọi đến để bắt con vật đưa đi xét nghiệm bệnh dại.

Trước đó, Cơ quan Bảo vệ Động vật Denver cảnh báo về việc phát hiện hai con dơi mắc bệnh dại ở địa phương vào tháng 7/2025. Bệnh dại có thể gây tử vong cho con người nếu không được điều trị kịp thời

Các hóa đơn y tế cho thấy phi công này đã phải trả gần 100.000 USD cho vaccine và điều trị dự phòng bệnh dại, số tiền này được bảo hiểm chi trả.

Lỗ hổng ở hệ thống điều hòa không khí trong phòng khách sạn. Ảnh: Lomena Law

Luật sư cho biết trải nghiệm trong khách sạn khiến viên phi công bị ám ảnh dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dại. "Hãy tưởng tượng bạn đang ngủ trong phòng khách sạn, rồi thức dậy và thấy dơi bay xung quanh. Thật đáng sợ", luật sư nói.

Theo luật sư, giờ đây mỗi lần vào phòng khách sạn, anh đều lo lắng nhìn xung quanh, tìm kiếm những kẽ hở để đảm bảo không có bất kỳ loại động vật nào vào phòng, điều này ảnh hưởng xấu đến công việc phi công vốn đòi hỏi thường xuyên phải lưu trú tại khách sạn qua đêm.

Theo đơn kiện, phía khách sạn đã đề nghị dàn xếp bằng một "khoản tiền nhỏ", nêu lý do sự việc xảy ra không phải lỗi của ai.

Phía phi công cho biết muốn được bồi thường chi phí y tế và những tổn thất do vụ việc gây ra.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net