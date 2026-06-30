Tạm dừng đón du khách ở "mỏm đá sống ảo"

Khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang)

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Đồng Văn vừa ban hành Thông báo số 171/TB-UBND về việc tạm dừng đón khách tham quan khu vực "mỏm đá sống ảo" thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian từ ngày 1/7/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian thi công, địa phương đề nghị người dân và du khách không di chuyển, tham quan hoặc tiếp cận khu vực đang cải tạo để bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành thông báo.

Khu vực "mỏm đá sống ảo" nằm trên không gian cảnh quan đèo Mã Pì Lèng-đường Hạnh Phúc, thu hút đông đảo du khách check-in nhờ tầm nhìn bao quát hẻm vực sông Nho Quế. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có địa hình núi đá vôi hiểm trở, nhiều mỏm đá nhô ra sát mép vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu du khách tự ý leo trèo, chụp ảnh tại các vị trí nguy hiểm.

Việc tạm dừng đón khách lần này nhằm bổ sung hệ thống hạ tầng, biển cảnh báo, chỉ dẫn an toàn và các điều kiện cần thiết trước khi mở cửa trở lại, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách và nâng cao hiệu quả quản lý điểm tham quan.

Tác giả: Chiêu Anh

Nguồn tin: nhandan.vn