Dụ bán trà sữa lương cao, đưa 2 thiếu nữ vào quán massage

Tin nhắn gửi đến Fanpage Công an tỉnh Lai Châu (Phòng Tham mưu) báo về trường hợp thiếu nữ bị lừa đi làm việc tại quán massage

Vừa qua, ban quản trị fanpage Công an tỉnh Lai Châu (Phòng Tham mưu) đã phối hợp Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) kịp thời giải cứu hai thiếu nữ 15 tuổi từ quán massage, thoát khỏi bẫy giới thiệu việc làm trá hình.

Trước đó vào tối 31-7, ban quản trị Fanpage nhận được tin nhắn với nội dung đề nghị giúp đỡ khẩn em T.T.S. (15 tuổi, ở xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ) bị dụ dỗ đi bán trà sữa tại Hà Nội với mức lương cao. Khi S. đến Hà Nội thì bị đưa vào làm việc tại một quán massage.

Do S. không chấp nhận làm việc, những người đó yêu cầu gọi điện về nhà đòi tiền phí giới thiệu việc làm, phí đi lại, sinh hoạt (với số tiền cao ). Nếu em không trả tiền sẽ bị đưa đi nơi khác làm việc nặng nhọc để trả nợ.

Sau khi xác định vụ việc, ban quản trị fanpage đã hướng dẫn S. cách định vị đánh dấu vị trí.

Khi xác định được S. đang ở khu vực phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội), đơn vị đã báo cáo xin ý kiến ban giám đốc và trao đổi với Công an quận Tây Hồ tiến hành phối hợp truy tìm.

Tiếp nhận thông tin của Công an tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự và công an phường Bưởi rà soát, xác minh.

Đến ngày 1-8, lực lượng chức năng đã tìm được em S. đang bị quản thúc tại quán massage do Đỗ Duy N. làm quản lý tại đường Lạc Long Quân.

Khi được đưa về cơ quan công an, S. đã bình tĩnh lại và cho biết còn một người em họ là T.T.T. (15 tuổi, cùng trú tại xã Nâm Cha) cũng đi với S. xuống Hà Nội theo lời giới thiệu việc làm bán trà sữa, nhưng hiện tại không liên lạc được và không rõ bị đưa đi đâu.

Từ thông tin S. cung cấp, ngày 2-8 đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ đã xác định được T. bị đưa đến một quán massage ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Một tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã đến huyện Khoái Châu và đưa em về trụ sở công an quận.

Trong ngày 3-8, công an quận Tây Hồ đã bàn giao hai em cho gia đình an toàn.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ những hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hà Thanh

Nguồn tin: tuoitre.vn