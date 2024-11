Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh gần 10 năm...để cỏ mọc

Cuối tháng 10/2024, có mặt tại địa điểm triển khai Dự án xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 1, tại phường Trung Đô, TP Vinh, bên ngoài cây cỏ dại mọc, bên trong nhiều hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng.

Một người đàn ông lớn tuổi cho biết, ông được thuê để bảo vệ công trình trong thời gian qua với số tiền hơn 3 triệu đồng/tháng. Bên trong, dự án nhiều hạng mục đã xuống cấp, đặc biệt là các phần được ốp bằng gỗ đã bị bong, có nơi có dấu hiệu mục nát. Tại sân khấu chính, sàn được lát bằng gỗ nhưng do mưa dột nên nhiều đoạn bước lên trên nghe như tiếng đã bị mục.

Người đàn ông làm bảo vệ cho biết, thời điểm mưa to, nước dột từ trên xuống ướt cả khu vực này. Hạng mục trần nhựa và đèn bên trên nhiều đoạn đã bị rơi, rụng, có chỗ bị sập xuống, một số phần tường bị tróc sơn, rêu xanh mọc bám tường và dương xỉ đã mọc phủ một số nơi…

Công trình chưa hoàn thiện đang phải thuê một người trông coi hàng tháng

Được biết, Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án tại QĐ số 4909 ngày 28/10/2015 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa – thể thao với mức đầu tư 69 tỷ đồng. Dự án do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An (nay là Sở VHTT) làm chủ đầu tư, do Cty CP xây dựng Hoàng Kim, đại diện là ông Hoàng Văn Giai là đơn vị thi công.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Nghệ An cho biết, Dự án đã được hình thành và triển khai từ giai đoạn trước, do kinh phí hạn hẹp nên mới triển khai làm giai đoạn 1, hiện mới chỉ xong phần nhà, còn nội thất chưa được triển khai mua sắm nên cũng chưa thể đưa vào hoạt động được. Giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thiện, để đưa vào hoạt động phải đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2. Hiện Sở đang mời đơn vị tư vấn thiết kế lên dự toán cho giai đoạn 2 phần nội thất, để hoàn thành đưa vào hoạt động.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận lại vào cuối tháng 10/2024:

Một số cấu kiện bên ngoài chưa thi công xong nằm xen lẫn trong cỏ cây

Trần nhựa có đoạn bị rơi rớt

Những hạng mục xuống cấp

Phần nội thất bên trong chưa có gì

Những phần gỗ bị bong tróc

Phần trần của công trình nhiều đoạn bị rơi rớt

Nhiều phần tường bị bong tróc lớp sơn

Bên ngoài khuôn viên cỏ mọc um tùm

Nhiều phần được ốp gỗ có dậu hiệu bong tróc,mục nát

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn