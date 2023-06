Dự án hàng chục tỷ đồng chậm tiến độ

Từ một dự án được phê duyệt 52 lô đất biệt thự, 5 năm sau cũng trên diện tích đất này, dự án được chia thành 196 lô đất.

Găm dự án chờ điều chỉnh?

Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa được thực hiện tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) được phê duyệt chi tiết 1/500 tại QĐ số 4200/QĐ-UBND.XD vào ngày 21/9/2015 do Công ty TNHH Nam Hòa làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng mới toàn bộ khu vực dự án, qua đó góp phần cải tạo môi trường đô thị, tạo ra chỗ ở mới đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân, tạo nguồn thu ngân sách và lợi nhuận cho doanh nghiệp đầu tư.

Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch là 29.926,5m2, trong đó đất xây nhà ở (52 lô) diện tích 20.780,2m2; đất cây xanh, thể thao, nhà văn hóa 1.343m2; đất xây dựng giao thông 7.803,3m2. Mật độ xây dựng nhà ở từ 30-50%, tầng cao trung bình 2-3 tầng. Tổng vốn đầu tư của dự án 30,94 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án: 40 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, công ty TNHH Nam Hòa vẫn không hoàn thành các thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng dự án, đất đai bỏ hoang. Năm 2017, dự án cũng được thanh, kiểm tra, nhưng vẫn không triển khai.

Ghi nhận tại dự án, hiện chủ đầu tư cơ bản đã hoàn thành một số hạng mục như đường nội đô, hệ thống điện, mương thoát nước… Trong khi đó, các hạng mục bắt buộc chủ đầu tư phải xây dựng như nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi… vẫn chưa được xây dựng.

Từ 52 lô đất thành 196 lô khác

Sau nhiều năm chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư, được giao đất nhưng vẫn không triển khai. Giai đoạn năm 2019-2020, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa được Đoàn liên ngành (do Sở Xây dựng chủ trì) đưa vào danh mục kiểm tra. Ngày 8/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1084 phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của 1 số dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có dự án này.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Quyết định số 1084 có hiệu lực. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Nam Hòa: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, làm việc với cơ quan thuế để nộp bổ sung khoản tiền trong thời gian được gia hạn đối với phần diện tích 20.776,2m2 đất ở do chậm đưa đất vào sử dụng. Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan để khởi công xây dựng trước ngày 30/6/2020; xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo chất lượng và hoàn thành trước ngày 30/9/2020. Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với phần diện tích đất chưa đủ điều kiện và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Hoàn thành dự án trong thời gian được gia hạn”.

Như vậy, dù bị chậm tiến độ không những không bị thu hồi, UBND tỉnh Nghệ An còn tạo điều kiện, cho gia hạn. Tuy nhiên Công ty TNHH Nam Hòa vẫn triển khai chậm chạp, kéo dài năm này qua năm khác. Đến tháng 5/2020, Công ty TNHH Nam Hòa đã tiến hành mua bán, thay đổi cổ đông, chuyển thành Công ty cổ phần Nam Hòa. Lúc này người đại diện pháp luật là ông Lê Tư, địa chỉ trụ sở đặt tại 98 Hoàng Văn Cư, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò và từ đây, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa có tên thương mại là “MCITY OCEAN PARK”.

Không những chỉ đổi tên, dự án này còn được điều chỉnh cả số lượng lô đất. Đặc biệt, đất xây nhà ở từ 52 lô tăng lên 196 lô, mật độ xây dựng từ 30-50% tăng lên tới 85%, tầng cao trung bình từ 2-3 tầng tăng lên 5 tầng.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Lê Thanh Giang - Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa cho biết: Chúng tôi có kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, hiện Thanh tra tỉnh Nghệ An đang thành lập đoàn thanh tra đối với dự án này.

Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Dự án chậm do tỉnh điều chỉnh một số quy hoạch, một tuyến đường đi qua dự án được mở rộng, có dính đất dự án, do vậy chủ đầu tư phải làm điều chỉnh. Khi được hỏi, từ 52 lô đất ban đầu (có diện tích trên 500m2, dùng để xây biệt thự) được điều chỉnh thành 196 lô đất (với diện tích trên dưới 100m2), vậy mục tiêu ban đầu đã bị thay đổi? Ông Dũng cho rằng, do mục tiêu ban đầu đã không phù hợp, nên chủ đầu tư đã xin điều chỉnh và được tỉnh chấp thuận tại QĐ 2345.

