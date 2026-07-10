Cơn sốt vé trận ĐT Việt Nam ra mắt cầu thủ mới nhập tịch

Vé xem ĐT Việt Nam giao hữu với Myanmar đã hết mệnh giá 300.000

Để phục vụ người hâm mộ theo dõi và cổ vũ ĐT Việt Nam trong trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên ngày 18/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã triển khai bán vé trực tuyến từ ngày 8/7. Ba mệnh giá vé được phát hành gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Theo thông tin từ VFF ngày 9/7, chỉ sau hơn một ngày mở bán, toàn bộ vé mệnh giá cao nhất 300.000 đồng đã được bán hết thông qua kênh trực tuyến. Số lượng vé mệnh giá 200.000 đồng còn lại cũng không nhiều. Điều này cho thấy sức hút lớn của trận đấu khi phần lớn người hâm mộ nhanh chóng sở hữu vé chỉ sau hơn 24 giờ hệ thống mở bán. Với tốc độ tiêu thụ hiện tại, nhiều khả năng sân Thái Nguyên sẽ được lấp kín khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động.

Trước đó, VFF phát hành vé độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU trong khoảng thời gian từ 10h ngày 8/7 đến hết ngày 11/7 hoặc đến khi bán hết vé. Người mua phải xác thực thông tin bằng căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Sau khi hoàn tất, vé sẽ được chuyển phát đến địa chỉ đăng ký thông qua Vietnam Post hoặc nhận trực tiếp tại Thái Nguyên theo quy định của ban tổ chức.

ĐT Việt Nam có thể xếp 3 cầu thủ nhập tịch Hên - Son - Lộc đấu Myanmar

Sức hút của trận đấu không chỉ đến từ việc đây là màn tổng duyệt quan trọng trước thềm AFF Cup 2026, mà còn bởi sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu, Duy Mạnh... trong lần đầu thi đấu tại xứ Chè. Bên cạnh đó, ba cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Tài Lộc cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Cả ba đều thể hiện phong độ ấn tượng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, góp công vào chiến thắng 6-0 trước Siheung FC và 2-1 trước Yongin FC.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm một trận giao hữu với Gangwon FC (K.League 1) vào ngày 13/7 trước khi trở về nước chuẩn bị cho màn tiếp đón Myanmar. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để ĐT Việt Nam hoàn thiện lực lượng, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn