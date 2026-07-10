Đình Bắc chen chân vào ‘mũi đinh ba’ nhập tịch của ĐT Việt Nam

Lựa chọn xứng đáng

Đình Bắc chen chân vào nhóm các cầu thủ chủ lực của ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2026 - Ảnh: Đức Cường

Đội hình siêu tấn công của ĐT Việt Nam không phải là ba cầu thủ nhập tịch Brazil mang tên Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc theo lý thuyết. Dù vẫn tung ra cả ba gương mặt này trong hiệp 2 trận đấu với Siheung FC chiều 5/7, HLV Kim Sang Sik đã để cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc chen chân vào một trong ba mũi nhọn của “Những chiến binh sao vàng”.

Trong bối cảnh Trần Trung Kiên ngồi dự bị; Khuất Văn Khang không thi đấu; Quang Kiệt, Nhật Minh cùng Ngọc Mỹ ra sân ở nhóm kép phụ, Đình Bắc là gương mặt thuộc đội U23 Việt Nam duy nhất được song hành cùng với các đàn anh. Thậm chí, anh còn lấy luôn một suất nơi hàng tiền đạo chủ lực, trong vai trò tiền đạo cánh trái quen thuộc.

Đình Bắc thể hiện được mình trong đội hình chủ lực - Ảnh: VFF

Xét về phong độ của Đình Bắc, ông Kim có lý do để tin tưởng gương mặt này. Đầu năm nay, cầu thủ người Nghệ An đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. Tiếp nối hiệu suất săn bàn ấn tượng từng tạo nên tại Saudi Arabia, Đình Bắc ghi 10 pha lập công trong 6 trận liên tiếp, đúng ở giai đoạn đua vô địch nước rút của CLB Công an Hà Nội. Màn trình diễn hoàn hảo ấy đến từ Đình Bắc còn vượt trội hơn các ngoại binh ở mùa giải năm nay. Hiển nhiên, đó là lý do để anh trở thành tiền đạo cánh chủ lực trên đội tuyển.

Thước đo đẳng cấp tại AFF Cup

Đình Bắc sớm khẳng định HLV Kim Sang Sik đúng khi đặt niềm tin ở anh. Phút 83 trong trận Việt Nam thắng 6-0 trước Siheung FC, cầu thủ này nhận bóng ở gần giữa sân, trong thế bám đuổi của cầu thủ Hàn Quốc. Anh thực hiện cú nước rút loại bỏ đối thủ, trước khi đặt lòng hoàn hảo đưa bóng về góc xa hạ gục thủ thành Siheung FC.

Ở tuổi 22, Đình Bắc hội tụ sức trẻ, khát vọng, tự tin và điểm rơi phong độ. So với thời điểm cách đây 3 năm, khi là hiện tượng của ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2023, đặc biệt là trận đấu đầy tích cực trước Nhật Bản cùng cú đánh đầu ngược thành bàn bất ngờ, Đình Bắc lúc này chín chắn và cứng cỏi hơn. Hàng loạt truân chuyên phải trải qua một thời gian dài không khiến anh gục ngã. Thậm chí, điều ấy còn góp cho cầu thủ người Nghệ An trui rèn được bản lĩnh trong nghề.

Đình Bắc cần khẳng định mình tại AFF Cup 2026 - Ảnh: VFF

Cần phải nhấn mạnh, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Đình Bắc hướng tới một giải chính thức cùng ĐT Việt Nam tại đấu trường khu vực. Khác với VCK Asian Cup mang tính cọ xát 3 năm trước, đây là mặt trận mà “Những chiến binh sao vàng” luôn tham vọng. Và cũng không giống như Asian Cup 2023, lần này, Đình Bắc là trụ cột, đóng vai chính trong hành trình hướng tới bảo vệ ngôi vương của đội nhà.

Hiện tại, Đình Bắc đang được Transfermark định giá ở mốc 400.000 euro - con số ngang ngửa đội trưởng Nguyễn Quang Hải và hơn nhiều so với các anh lớn tại đội tuyển. Ngoài ra, anh cũng nhận bản hợp đồng lót tay trên 1 triệu USD, khi gia hạn với Công an Hà Nội tới năm 2029.

Giá trị của Đình Bắc đã được thừa nhận bởi con số. Giờ là lúc anh cần khẳng định vị thế của mình hơn nữa tại ĐT Việt Nam. AFF Cup 2026 chính là sân khấu mà cầu thủ người Nghệ An cần phải chứng minh thực lực.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn