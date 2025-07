Vừa lọt top 3 giải thưởng danh giá tại châu Âu, cầu thủ Việt kiều 2k5 mở cánh cửa khoác áo ĐT Việt Nam

Các nguồn tin mới nhất cho biết, cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do (tên tiếng Việt đầy đủ: Đỗ Nguyễn Thành Chung) đang đàm phán với 1-2 CLB Việt Nam. Nếu quá trình thương lượng diễn ra suôn sẻ, Chung Nguyen Do sẽ thi đấu tại V.League mùa giải 2025/26.

Chung Nguyen Do hiện đang có hợp đồng với CLB Slavia Sofia thuộc giải VĐQG Bulgaria. Theo trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, mức định giá của Chung Nguyen Do lên tới 400.000 euro (khoảng 12 tỷ đồng). Con số này nhỉnh hơn so với nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam như Quang Hải (375.000 euro), Tiến Linh (cùng 350.000 euro), Duy Mạnh (325.000 euro), Hoàng Đức (250.000 euro).

Chung Nguyen Do lọt top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25

Mùa giải 2024/25 chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của Chung Nguyen Do. Cầu thủ Việt kiều Bulgaria chiếm được suất đá chính trong màu áo CLB Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria. Anh ra sân tổng cộng 33 trận và ghi 2 bàn thắng trên mọi đấu trường. Màn trình diễn của Chung Nguyen Do góp phần không nhỏ giúp Slavia Sofia tạo khoảng cách an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ” và không rơi vào cuộc đua trụ hạng.

Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ sinh năm 2005 cũng đang dần khẳng định vị trí ở U21 Bulgaria. Tiền vệ 20 tuổi mới đây vừa thi đấu 88 phút trong chiến thắng 2-1 của U21 Bulgaria trước U21 Serbia. Dù vậy, anh chưa từng khoác áo ĐTQG xứ sở hoa hồng nên vẫn có thể chuyển sang chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Chung Nguyen Do (số 18) trong máu áo đội tuyển U21 Bulgaria

Với màn trình diễn nói trên, Chung Nguyen Do lọt vào top 3 giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25. Giải thưởng này do Hiệp hội cầu thủ Bulgaria tổ chức và lá phiếu bình chọn đến từ tất cả những cầu thủ thi đấu tại 2 hạng đấu chuyên nghiệp cao nhất xứ sở hoa hồng.

Chung Nguyen Do có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam?

Một điểm đặc biệt, Chung Nguyen Do hiện vẫn đang có quốc tịch Việt Nam. Nghĩa là anh có thể lập tức ra sân cho U23 cũng như ĐTQG Việt Nam trong những giải đấu sắp tới mà không cần phải chờ đợi quá trình như nhập tịch như Filip Nguyễn hay Cao Pendant Quang Vinh. Nếu trở về V.League thi đấu, Chung Nguyen Do cũng tiến gần hơn một bước đến với việc khoác áo các đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh hàng loạt LĐBĐ thuộc khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung đang đẩy mạnh quá trình nhập tịch cũng như tìm kiếm các cầu thủ được đào tạo tại châu Âu & Nam Mỹ, bóng đá Việt Nam cũng đang có những bước đi của riêng mình.

Filip Nguyễn cần nửa năm kể từ khi về V.League thi đấu để hoàn tất thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam

Ở cấp ĐTQG, Nguyễn Xuân Son, Filip Nguyễn và Cao Pendant Quang Vinh đã lần lượt ra mắt trong vòng hơn 1 năm qua và có những đóng góp. Cấp độ trẻ chứng kiến HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho những Viktor Lê, Alex Bùi hay Andrej Nguyễn An Khánh. Nhưng ở chiều ngược lại, bóng đá Việt Nam cũng đã phải tiếc nuối khi một số cầu thủ gốc Việt ra sân cho một ĐTQG khác. Điển hình là ngôi sao 19 tuổi Ibrahim Maza khoác áo đội tuyển Algeria.

Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ chờ đợi các cuộc trao đổi về trường hợp của Chung Nguyen Do sẽ tiến triển một cách thuận lợi và đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự bổ sung chất lượng nơi hàng tiền vệ trong tương lai gần.

Tác giả: Misa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn