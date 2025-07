Drama Xoài Non thanh lý đồ, đến nhíp cũng bán giá 5000 đồng

Về phía Xoài Non cũng nhanh chóng nhìn thấy bài đăng này nên cô nàng đã lên tiếng ngay. Xoài Non chia sẻ thẳng thắn những món mình không dùng sẽ bán với giá hợp lý, và dù là 5 - 10K thì cũng sẽ có ý nghĩa với rất nhiều người. Mặt khác, về lý do pass đồ lẻ tẻ với giá rẻ thay vì tặng như trước thì Xoài Non giải thích rằng cô làm vậy vì tôn trọng giá trị đồng tiền, không kể là nhiều hay ít.