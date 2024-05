Drama căng: Phương Trinh Jolie công khai chê thân hình Hương Ly trên livestream

Sau khi được diễn ra vào tối ngày 26/5, show diễn ra mắt BST mang tên "Giai Nhân" của NTK Đỗ Long nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên các MXH khi quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng trong showbiz cũng như làng thời trang Việt Nam. Ngoài những màn đọ sắc và "lên đồ" mãn nhãn tại thảm đỏ, show diễn còn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với loạt khoảnh khắc catwalk của nhiều mỹ nhân đình đám. Đặc biệt không thể không nhắc đến drama Phương Trinh Jolie chê bai body Hương Ly tại show diễn.

Phương Trinh Jolie thẳng thừng chê bai body Hương Ly tại show Đỗ Long

Cụ thể, Phương Trinh Jolie đang livestream xem show Đỗ Long thì đến màn catwalk của Hương Ly, cô đã thốt lên: "Bắp tay này phải đi tập lại. Bắp tay bự hơn mẹ hai con (chỉ nữ diễn viên). Trời ơi cái vai kìa. Người mẫu không có được vậy". Không những thế, ở phần kết show, Phương Trinh Jolie còn liên tục zoom thẳng vào người Hương Ly, so sánh Á hậu Miss Universe Vietnam với nhiều người mẫu khác trong chương trình.

Hương Ly bị Phương Trinh Jolie chê bai thẳng thừng và so sánh với các người mẫu khác tại show diễn của NTK Đỗ Long

Ngoài Hương Ly, Phương Trinh Jolie cũng chê cả Tú Anh - Quán quân The Face Vietnam 2023 trong màn catwalk của cô. Hành động "kém duyên" của Phương Trinh Jolie nhanh chóng nhận làn sóng phẫn nộ từ dư luận bởi được cho là đang công khai bodyshaming, miệt thị ngoại hình của người khác. Không những thế, sau khi kết thúc show diễn, Phương Trinh Jolie còn livestream và cho rằng việc nhận xét cơ thể người khác là bình thường khiến dân tình càng thêm bất bình. "Tôi bị body shaming nhiều lần, đó là chuyện bình thường. Nếu cơ thể quá khổ có thể mua sản phẩm giảm cân uống" - chia sẻ gây tranh cãi hậu show diễn của nữ diễn viên.

Một số bình luận của netizen:

- Vô duyên thực sự, từ bao giờ bodyshaming lại được diễn ra công khai và thoải mái đến vậy.

- Thấy tạng người Hương Ly trước giờ vẫn vậy, model nước ngoài cũng nhiều người như vậy mà.

- Kém duyên quá, hơn được người ta không mà chê?

- Thấy body kiểu khỏe khoắn như Hương Ly đẹp mà, mỗi người một tiêu chuẩn không phải model lúc nào cũng phải gầy đét.

- Có duyên thực sự, kể cả có như nào cũng không nên nhận xét body người khác chỗ đông người như vậy.

Phương Trinh Jolie tham dự show Đỗ Long với thiết kế cut-out táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể

Cô cũng thường xuyên khoe body cực cháy với hình ảnh luyện tập trên trang cá nhân

Tác giả: Linh An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn