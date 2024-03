Đột kích sới bạc trong rừng, bắt hàng chục đối tượng

Trong tỉnh

Chiều nay (21/3) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tân Kỳ vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Đáng nói, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, thường vào rừng sâu tổ chức đánh bạc.