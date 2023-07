Đang say sưa trong sới bạc, một trạm trưởng kiểm dịch bị bắt tại trận

Chiều 6/7, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku thuộc tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hà Văn Vận - Trạm trưởng Trạm kiểm dịch thực vật Cửa khẩu quốc Lệ Thanh (trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai, Sở NN&PTNT Gia Lai) về hành vi Đánh bạc.

Theo nguồn tin trên, cùng bị khởi tố về hành vi Đánh bạc còn có Nguyễn Hữu Huynh (SN 1994, trú TP.Pleiku - chủ nhà) và Hồ Sỹ Tuyên (SN 1977).

Hai người khác bị khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc là Trần Văn Nguyên (SN 1987) và Trần Văn Khôi (SN 1991). Tất cả những người bị khởi tố đều được cho tại ngoại.

Trước đó, vào ngày 23/6, Công an TP.Pleiku phối hợp với công an phường Thắng Lợi bắt quả tang 6 người đang đánh bạc bằng hình thức xì tố thắng thua bằng tiền tại một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, tổ 3, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku.

Thời điểm này, Nguyễn Hữu Huynh, Hồ Sỹ Tuyên và Hà Văn Vận đang ngồi trên chiếu bạc. Trần Văn Nguyên và Trần Văn Khôi đang cảnh giới ở bên ngoài; Lê Minh Hiếu (SN 1987) đang ngồi xem. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc 12,7 triệu đồng cùng 3 bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá (2 bộ chưa sử dụng).

Tai cơ quan CSĐT Vận và Tuyên khai được Huynh rủ tham gia đánh bạc ăn tiền. Nguyên, Khôi được Huynh giao nhiệm vụ phục vụ đồ ăn, thức uống, cảnh giới, dọn dẹp và đóng mở cổng với tiền công mỗi người 500.000 đồng. Khi mọi người đang sát phạt thì bị công an ập vào bắt quả tang. Hiện, Công an TP Pleiku đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

