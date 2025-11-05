Đồng loạt khởi công 9 trường nội trú: Bước ngoặt giáo dục vùng biên Nghệ An

Ngày 11/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Nhà nước, bộ ngành, thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An

Trong cuộc trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, GS.TS Thái Văn Thành, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đã chia sẻ về tiến độ, giải pháp và định hướng triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Nghệ An.

Quyết tâm chính trị cao, triển khai khẩn trương – quyết liệt – hiệu quả

Theo GS.TS Thái Văn Thành, việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Ngay từ đầu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn, hiệu quả", ông Thành nhấn mạnh.

GS.TS Thái Văn Thành, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Trong số 10 trường nội trú liên cấp được Trung ương phê duyệt đầu tư trong năm 2025, đến nay Trường tại xã Na Ngoi đã chính thức khởi công. Đối với 9 trường còn lại tại các xã biên giới như Nhôn Mai, Keng Đu, Bắc Lý, Môn Sơn..., Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức Lễ khởi công đồng loạt vào ngày 9/11/2025.

Bên cạnh đó, Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 298/NQ-CP của Chính phủ và Thông báo kết luận 81-TB/TW của Bộ Chính trị đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành. Theo đó, 10 trường sẽ khởi công trong năm 2025, và 11 trường trong năm 2026.

"Thời gian không còn nhiều, áp lực rất lớn, nhưng Nghệ An có quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận lớn từ các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân", GS.TS Thái Văn Thành khẳng định.

UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 27/10/2025) để điều hành thống nhất, đồng thời quán triệt nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả trong từng bước triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tháo gỡ khó khăn từ thực tế miền núi, địa hình phức tạp

Nghệ An có đường biên giới dài hàng trăm km (tiếp giáp với Lào), trải dài qua nhiều địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, quỹ đất hạn hẹp, sạt lở và mưa lũ thường xuyên... là những trở ngại không nhỏ cho việc triển khai các dự án xây dựng quy mô lớn ở vùng biên.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, công tác khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ và đồng bộ. Ngày 3/11/2025, Thường trực Tỉnh ủy đã họp với các sở, ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Thông báo 81-TB/TW.

Ngày 3/11/2025, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh cùng các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, chuẩn bị quỹ đất đáp ứng tiêu chí về diện tích, địa chất, an toàn tại 21 xã biên giới – đặc biệt là 10 xã sẽ khởi công trong năm 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức khảo sát địa hình, địa chất, xác định vị trí xây dựng tránh vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét, đồng thời quy hoạch khuôn viên hợp lý, tạo không gian học tập, sinh hoạt, thể thao phù hợp với điều kiện tự nhiên từng địa phương.

Theo GS.TS Thái Văn Thành, một điểm đáng chú ý là chính quyền địa phương và người dân rất tích cực hưởng ứng phong trào, góp công, đồng hành cùng "Chiến dịch xây dựng trường học vùng biên giới".

Để bảo đảm tiến độ, Báo cáo kết quả triển khai sẽ được gửi định kỳ vào tuần đầu tiên hàng tháng tới Thường trực Tỉnh ủy. "Chúng tôi coi đây là công việc thường xuyên, được giám sát liên tục, không để bất kỳ khâu nào chậm trễ hay hình thức", ông Thành cho biết.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An có tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa

Chủ động chuẩn bị nguồn lực vận hành và đội ngũ sau khi trường hoàn thành

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, vấn đề tổ chức, nhân sự và cơ chế vận hành của các trường nội trú liên cấp cũng được tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỹ lưỡng.

GS.TS Thái Văn Thành cho biết, sau khi công trình hoàn thành, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương thành lập các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên cơ sở sáp nhập các trường Tiểu học và Trung học cơ sở hiện có của từng xã. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đã được bảo đảm, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc và quản lý học sinh bán trú, nội trú.

Song song, Sở cũng xây dựng phương án bố trí, điều động giáo viên hợp lý, dựa trên rà soát biên chế hiện có và nhu cầu thực tế trong giai đoạn tới; đồng thời đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên biết sử dụng tiếng dân tộc thiểu số và tiếng của quốc gia láng giềng, nhằm tăng khả năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa vùng biên, giúp công tác giáo dục và vận động học sinh đạt hiệu quả cao hơn.

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về kỹ năng quản lý, giáo dục học sinh nội trú cũng được chú trọng. Các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường dân tộc nội trú trong tỉnh sẽ được tổ chức thường xuyên. "Mục tiêu là xây dựng đội ngũ không chỉ vững chuyên môn mà còn thấu hiểu tâm lý, văn hóa của học sinh dân tộc thiểu số, để mỗi trường thực sự là mái nhà thứ hai của các em", ông Thành chia sẻ.

Về chính sách lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo đang rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống chính sách hiện hành liên quan đến học sinh nội trú, bán trú và đội ngũ giáo viên vùng biên giới. Những nội dung được quan tâm, gồm: định mức cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chế độ phụ cấp; chính sách học bổng; hỗ trợ ăn ở, trang cấp học liệu; kinh phí duy tu cơ sở vật chất; tăng chi hoạt động thường xuyên cho các trường…

Kết quả rà soát sẽ được báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách theo hướng phù hợp thực tiễn địa phương, bảo đảm học sinh vùng biên được hưởng đầy đủ quyền lợi nội trú – bán trú, khắc phục những khó khăn về địa hình và khoảng cách địa lý.

"Trường học nơi biên cương – điểm tựa vững chắc cho tương lai"

Theo GS.TS Thái Văn Thành, xây dựng trường học ở xã biên giới không chỉ là việc làm mang tính đầu tư giáo dục, mà còn là đầu tư cho phát triển bền vững, là "phên giậu mềm của quốc gia" – nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và lòng yêu nước của thế hệ trẻ vùng biên cương.

"Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ vừa mang ý nghĩa giáo dục, vừa mang tầm chiến lược quốc gia. Khi học sinh vùng biên có điều kiện học tập tốt, có thầy cô tâm huyết, có mái trường khang trang, thì đó chính là nền tảng để vùng biên giới phát triển, ổn định, vững mạnh", ông Thành nhấn mạnh.

Tác giả: Sơn Hào

Nguồn tin: baochinhphu.vn