Đồng khô lúa héo, hồ cạn cá chết vì nắng nóng kéo dài

Thời gian nóng kéo dài 10 - 18 giờ Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, những ngày qua tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C. Thời gian nóng trong ngày kéo dài 10 - 18 giờ đồng hồ. Ngày 10-7, tại Con Cuông (Nghệ An) là 39,5 độ C và Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,8 độ C. Dự báo từ ngày 15-7 nắng nóng có khả năng dịu dần.