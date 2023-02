Dòng Galaxy S23 vừa ra mắt đã gặp thách thức lớn

Các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam đang nhận đặt trước Galaxy S23 series 2-17/2. Mức giá của bộ ba Galaxy S23 năm nay gần như tương đồng với thế hệ trước. Cụ thể, mức giá niêm yết chưa trừ khuyến mãi của Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra lần lượt cho phiên bản tiêu chuẩn là 22,99 triệu đồng, 26,99 triệu đồng và 31,99 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Samsung cũng đang áp dụng chương trình khuyến mãi giảm ngay 3-5 triệu đồng cùng ưu đãi mua thêm phụ kiện cho khách hàng đặt trước dòng sản phẩm mới này giúp mức giá 3 model của dòng S23 nằm ở mức hợp lý.

Tuy nhiên, đại diện các chuỗi bán lẻ đều nhận định, Samsung Galaxy S23 đang gặp nhiều thách thức khi ra mắt vào thời điểm này.

Túi tiền người dùng eo hẹp

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc phát triển kinh doanh Thế Giới Di Động, cho biết tệp khách hàng khác nhau sẽ giúp dòng S23 không gặp phải khó khăn khi dòng iPhone 14 vừa được Apple giảm giá hay dòng máy flagship (cao cấp) của các hãng Android khác.

"Sản phẩm sẽ gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Đây đang là vấn đề chung của thị trường, đặc biệt là ngành hàng điện thoại, nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định mua sắm của khách hàng", vị này nhận định.

Cũng chính bởi lý do trên mà Thế Giới Di Động đã lựa chọn kinh doanh độc quyền phiên bản có giá thành thấp nhất trong 3 model vừa ra mắt là Galaxy S23 với cấu hình 8 GB/128 GB.

S23 series sẽ gặp khó khăn bởi nền kinh tế vĩ mô sụt giảm. Ảnh: Hoàng Sơn.

Đại diện chuỗi này chia sẻ model S23 8 GB/128 GB có nhiều nâng cấp, tính năng vượt trội về cả camera và chip xử lý. Đặc biệt với lợi thế có giá thấp nhất trong S23 series cùng nhiều ưu đãi từ hãng và chuỗi trong thời gian đặt trước, mẫu máy này đang thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng.

Đồng tình với đại diện Thế Giới Di Động, ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông Viettel Store, nhận định việc iPhone 14 series giảm giá sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới dòng S23 bởi đối tượng khách hàng khác nhau.

"iPhone 14 series và S23 series có 2 phân khúc khách hàng khác nhau nên cũng không ảnh hưởng tới doanh số của dòng smartphone của Samsung, chủ yếu là khó khăn chung của thị trường hiện tại khi sức mua giảm", ông Khuê cho biết.

Bên cạnh đó chuỗi này cũng không đẩy mạnh kinh doanh phiên bản Galaxy S23 dung lượng 12 GB/1 TB do tỷ lệ doanh số bán ra của phiên bản cấu hình cao nhất thường chỉ chiếm 0,5%.

Thách thức đối với dòng S23 cũng được ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, xác nhận.

Ông Huy cho biết ảnh hưởng của khó khăn kinh tế đã hiện ra ngay từ quý III/2022 khi thị trường smartphone đã có sự sụt giảm mạnh so với 2 quý trước, đặc biệt là phân khúc tầm thấp, trung.

"Việc người dùng thắt chặt chi tiêu, sức mua giảm sút đã được các chuỗi dự đoán trước", vị này tiết lộ.

Bên cạnh đó, theo đại diện CellphoneS việc giảm giá khoảng một triệu đồng của iPhone 14 series bắt đầu từ 5/2 , trong giai đoạn đặt hàng của dòng Galaxy S23 sẽ gây sức ép lên khả năng cạnh tranh của Galaxy S23 và S23 Plus.

Đây vẫn trong giai đoạn đầu của chương trình đặt hàng, vì vậy dựa vào tình hình thực tế trong thời gian tới nếu có xu hướng sụt giảm doanh số, chuỗi và hãng có thể sẽ thay đổi trong chương trình bán hàng để tăng sức cạnh tranh.

Mẫu S23 Ultra sẽ là model có sức cạnh tranh cao hơn do Ultra có bút S Pen, kiểu dáng, tính năng khác biệt được kế thừa của dòng Galaxy Note, vốn đã được nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao yêu thích.

Vẫn nhận được kỳ vọng lớn

Theo thống kê tại Thế Giới Di Động sau 4 ngày mở đặt trước dòng S23, chuỗi này đã nhận được 1.000 đơn đặt cọc.

"Chuỗi vẫn tiếp tục nhận đặt trước S23 series trong giai đoạn 2-17/2. Lượng đặt trước của S23 hiện tại đang tương đương với lượng đặt trước của dòng S22", đại diện chuỗi này tiết lộ.

Tại CellphoneS, số lượng đặt hàng trước sau 5 ngày nhận cọc của dòng S23 đang là hơn 1.000 đơn. Con số này đạt 50% mục tiêu đặt hàng dòng máy này trong tháng đầu tại chuỗi và cao hơn so 25% so với S22 series. Trong đó S23 Ultra có tỷ lệ đặt hàng chiếm phần lớn, đạt hơn 90% trong số các phiên bản.

Các chuỗi kỳ vọng S23 series sẽ tạo nên những đối trọng đủ mạnh cho cuộc cạnh của nhóm smartphone cao cấp trong 2023. Ảnh: Hoàng Sơn.

Đại diện chuỗi này cho biết tuy doanh số các mẫu smartphone tầm trung và thấp giảm nhưng ở phân khúc cao cấp cao cấp như iPhone 14, S22 và Z Fold4, số lượng máy bán ra vẫn ghi nhận khả quan.

Dựa vào doanh số các dòng smartphone cao cấp, có thể thấy phân khúc này vẫn có sự tăng trưởng tốt. Đây được cho là động lực tăng trưởng doanh thu của ngành bán lẻ di động trong năm 2023,

Do vậy sự ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn sẽ không phải là vấn đề với Galaxy S23, vị này nói thêm.

"Dựa trên những con số về đơn hàng và sự quan tâm của khách hàng với S23 trên các kênh truyền thông, chúng tôi có niềm tin vào thành công lớn của S23 trong năm nay", đại diện CellphoneS kỳ vọng.

Đại diện các chuỗi bán lẻ kỳ vọng dòng Galaxy S23 sẽ tạo nên những đối trọng đủ mạnh cho cuộc cạnh trong nhóm smartphone cao cấp của năm nay bởi Samsung đã thay đổi rất nhiều để dòng máy trở nên toàn diện hơn.

Hãng đã chú trọng giải quyết vấn đề cốt lõi của sản phẩm từ pin đến cung cấp công nghệ mới như vi xử lý, bộ nhớ và đặc biệt là camera cũng có nhiều thay đổi lớn.

Năm nay dòng Galaxy S23 được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 với khả năng tối ưu tốc độ và tăng cường thuật toán xử lý AI.

Cả 3 mẫu máy đều được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ sáng tối đa đạt 1.750 nits cùng tần số quét 120 Hz. Dòng sản phẩm này sở hữu kính cường lực Victus 2 và chuẩn kháng nước và bụi IP68.

Bên cạnh đó, Galaxy S23 hỗ trợ sạc nhanh 25 W trong khi Galaxy S23 Plus và S23 Ultra hỗ trợ công suất sạc nhanh tối đa lên tới 45 W. Bản S23 Ultra vẫn giữ viên pin 5.000 mAh, trong khi Galaxy S23 và S23 Plus đều được nâng dung lượng pin thêm 200 mAh so với thế hệ trước, lần lượt là 3.900 mAh và 4.700 mAh.

Ngoài ra, Samsung cho biết Galaxy S23 kết hợp giữa thuật toán tối ưu quá trình sử dụng và hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, mang đến thời lượng sử dụng dài hơn.

Tác giả: Thúy Hạnh

Nguồn tin: zingnews.vn