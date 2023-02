Động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người chết tăng lên hơn 3.700

Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) thông báo ít nhất 2.316 người đã chết trong trận động đất ở tỉnh đông nam Kahramanmaras hôm 6/2. Số người bị thương sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ là hơn 13.000 người.

Trong khi đó, theo số liệu từ chính quyền Syria, ít nhất 1.444 người thiệt mạng và khoảng 3.500 người ở nước này trong bị thương sau trận động đất.

Thảm hoạ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Theo AFAD, đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở nước này kể từ trận động đất có cường độ tương tự vào năm 1999 tàn phá khu vực đông dân cư ở biển Marmara gần Istanbul, giết chết hơn 17.000 người.

Đây là trận động đất lớn nhất được Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS) ghi nhận trên toàn thế giới kể từ trận động đất ở Nam Đại Tây Dương vào tháng 8/2021.

USGS cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 4h17, giờ địa phương (8h17, giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 17,9 km tại tỉnh Gaziantep. Theo Cơ quan Ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất có độ lớn 7,4. USGS cũng phát hiện một trận động đất khác có độ lớn 6,7 xảy ra khoảng 15 phút sau đó ở gần địa điểm đầu tiên.

Số thương vong có thể tiếp tục tăng cao, do nhiều người còn kẹt dưới các đống đổ nát. Thời tiết lạnh và ẩm ướt tại khu vực cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Giới chức ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang tích cực thực hiện công tác cứu hộ, yêu cầu người dân rời khỏi các tòa nhà để đảm bảo an toàn trước nguy cơ có thêm dư chấn, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Phản ứng trước tình hình, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng triển khai các đội cứu hộ, phi cơ đến khu vực quanh thành phố Kahramanmaras và kêu gọi trợ giúp từ cộng đồng quốc tế.

Liên minh châu Âu, Nga, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, Azerbaijan, Hà Lan... sẵn sàng hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong bối cảnh con số nạn nhân thiệt mạng và tử vong trong thảm họa này đang không ngừng tăng lên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết: "Tôi gửi lời cầu chúc tốt lành nhất đến những người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm vượt qua thảm họa này, với thiệt hại ít nhất có thể".

Tác giả: KÔNG ANH

Nguồn tin: vtc.vn