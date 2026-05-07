Đóng cửa bãi rác 2ha sau vụ cháy âm ỉ gần nửa tháng

Bãi rác ở phường Thái Hòa, Nghệ An được dập tắt sau gần nửa tháng - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 7-5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho hay sở đã nhận được báo cáo từ UBND phường Thái Hòa về tình hình cháy bãi rác tập kết liên phường, xã; nêu nguyên nhân và các biện pháp xử lý sau phản ánh của báo chí.

Theo báo cáo từ phường Thái Hòa, bãi rác tập kết liên phường, xã nằm trên địa bàn giáp ranh giữa phường Thái Hòa với xã Đông Hiếu và phường Tây Hiếu, là nơi tập kết rác thải sinh hoạt với khối lượng lớn, tồn đọng trong thời gian dài.

Ngày 13-4, tại đây xuất hiện cháy, khói bốc lên từ nhiều điểm.

Ngay sau khi phát hiện, UBND phường Thái Hòa huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phun nước, san gạt, khoanh vùng, bước đầu khống chế đám cháy.

Do khối lượng rác lớn, tích tụ lâu ngày, đám cháy chuyển sang âm ỉ trong lòng bãi rác. Sau khoảng một tuần, cháy bùng phát trở lại trên diện rộng, xuất hiện nhiều điểm cháy mới.

UBND phường Thái Hòa tiếp tục phối hợp các địa phương và lực lượng chức năng huy động lực lượng, phương tiện để xử lý.

Đến ngày 27-4, đám cháy được xử lý dứt điểm.

Nguyên nhân vụ cháy do thời tiết nắng nóng kéo dài, rác thải tồn đọng nhiều, phát sinh nhiệt và khí dễ cháy, việc phân loại rác tại nguồn chưa triệt để và bãi rác quá tải trong thời gian dài.

UBND phường Thái Hòa làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan, thống nhất đóng cửa bãi rác, vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác Hoàng Mai để xử lý.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 13-4, người dân sống gần bãi rác của thị xã Thái Hòa (cũ), Nghệ An - nay thuộc địa bàn ba đơn vị gồm xã Đông Hiếu, phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu - thấy đám cháy xuất hiện tại bãi rác. Sau đó đám cháy bùng phát và lan rộng, gần như bao trùm toàn bộ bãi rác có diện tích khoảng 2ha. Trước khi xảy ra cháy, bãi rác này vốn đã thường xuyên phát sinh mùi hôi thối, ruồi nhặng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên từ khi bãi rác bốc cháy, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Một số người dân không đồng ý để xe đổ rác tập kết thêm rác mới vào bãi rác này.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ