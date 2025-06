Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với các Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh báo cáo về các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII. Thực hiện nghị quyết, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị; về thực hiện Kết luận số 150-KL/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới; về chuẩn bị phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, bám sát sự chỉ đạo và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.

Việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đã được cấp ủy các cấp chủ động triển khai. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp, chú trọng việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ 3 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 và những kết quả đạt được thời gian qua. Các Tỉnh ủy đã nghiêm túc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 tới cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân.

Hoàn thành việc xây dựng đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện; lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện đề án để báo cáo Chính phủ. Việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW cơ bản bảo đảm đúng tiến độ. Kinh tế - xã hội của các tỉnh tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ 3 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW và những chỉ thị, kết luận liên quan của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Rà soát, hoàn thiện phương án bố trí, sử dụng trụ sở các cơ quan các cấp bảo đảm đáp ứng yêu cầu trước mắt cho bộ máy mới, không để lãng phí tài sản.

Tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trước khi hoạt động theo mô hình mới. Quan tâm chuẩn bị phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tác giả: Vũ Duy

Nguồn tin: qdnd.vn