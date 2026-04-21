Đón không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc mưa dông, mát mẻ trở lại

Từ chiều tối mai, miền Bắc có mưa dông, trời chuyển mát do ảnh hưởng của không khí lạnh - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 21-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện có một khối không khí lạnh yếu cuối mùa sắp ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Dự báo, khoảng đêm mai, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23-4 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 22-4 đến ngày 23-4 có mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 23-4, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều tối mai đến ngày 23-4, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23 đến 24-4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối 23-4 đến ngày 25-4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong thời kỳ giao mùa, nguy cơ rất cao trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh - Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 35 độ C như Hương Khê (Hà Tĩnh) 35,4 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 36,7 độ C, Nam Đông (Huế) 36,4 độ C.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ phổ biến 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C, ở Tây Bắc Bộ 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Còn Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo, oi nóng ở miền Bắc và miền Trung còn duy trì đến ngày mai trước khi giảm dần ở các khu vực từ ngày 23-4.

Cụ thể, ngày 22-4, ở khu vực từ Thanh Hóa - Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Ngày 23-4, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ