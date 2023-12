Đón đường để cướp, hiếp dâm người yêu cũ

Pháp luật

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Châu (SN 1980, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) để điều tra về 3 hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Hiếp dâm”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Tam Kỳ phê chuẩn.