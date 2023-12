Bắt nhóm đối tượng hiếp dâm phụ nữ say rượu

Pháp luật

Ngày 10/12, tin từ Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội hiếp dâm. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.