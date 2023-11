Nam công nhân bất ngờ bị đồng nghiệp đâm tử vong

Ngày 16-11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân là anh N.T.D (28 tuổi, quê An Giang).

Hiện trường vụ án mạng

Khoảng 19 giờ tối 15-11, anh D. chở vợ con trên xe máy đến cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư An Thạnh, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi cả nhà bước vào cửa hàng, một nam thanh niên đi đến dùng dao đâm vào vùng ngực trái khiến anh D. gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, nam thanh niên rời khỏi hiện trường về phòng trọ, sau đó bị công an mời về trụ sở lấy lời khai.

Được biết, nghi phạm và nạn nhân cùng làm chung công ty, cả hai đã có mâu thuẫn từ trước.

Tác giả: Nguyên Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động