Đội trưởng Cape Verde bị cáo buộc hiếp dâm trước ngày đấu Argentina

Ryan Mendes bị cáo buộc hiếp dâm ngay giữa World Cup 2026 - Ảnh: SIPA

Đội trưởng tuyển Cape Verde, Ryan Mendes hiện đang bị cảnh sát New Zealand điều tra vì cáo buộc hiếp dâm. Tờ La Gazzetta dello Sport đưa tin, vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 27-3-2026 tại Auckland, thời điểm đội tuyển Cape Verde đang có mặt tại đây để tham dự giải giao hữu FIFA Series.

Nạn nhân là một phụ nữ mang quốc tịch Brazil đang sinh sống tại New Zealand. Cô được liên đoàn bóng đá địa phương thuê làm phiên dịch viên kiêm liên lạc viên hỗ trợ cho đoàn Cape Verde, và lưu trú tại cùng khách sạn với đội bóng.

Theo lời kể của nạn nhân, cô được mời tham dự một buổi họp đội sau trận đấu với Chile. Vì nghĩ đây là cuộc họp liên quan đến công việc nên cô đã có mặt. Tuy nhiên, nhận thấy đây thực chất chỉ là một buổi giao lưu nên cô đã chủ động rời đi và quay trở lại phòng nghỉ của mình.

Không lâu sau đó, có tiếng gõ cửa phòng. Ryan Mendes bị cáo buộc đã tự ý vào phòng, sau đó tấn công và cưỡng hiếp cô.

Dù các cáo buộc này chưa được chứng minh trước tòa, tờ La Gazzetta dello Sport lưu ý rằng nạn nhân đã cung cấp nhiều bằng chứng cho cảnh sát, bao gồm các bức ảnh chụp lại những vết thương trên cơ thể do vụ tấn công gây ra. Các hình ảnh ghi lại vết rách ở miệng cùng nhiều vết bầm tím trên cổ, hông và chân của cô.

Nạn nhân cũng đã đến một phòng khám chuyên biệt dành cho nạn nhân của bạo lực tình dục để thực hiện các kiểm tra y tế và khám nghiệm pháp y.

Báo cáo y khoa được trang Globo Esporte (đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ việc) công bố đã mô tả chi tiết các vết bầm ở cổ, ngực, môi cùng các tổn thương vùng kín trùng khớp với lời khai của nạn nhân.

Phía cảnh sát New Zealand đã xác nhận đang tiến hành điều tra vụ việc, song từ chối tiết lộ danh tính của nạn nhân nhằm tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt tại nước này.

Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ và niêm phong các đoạn băng ghi hình từ camera giám sát (CCTV) của khách sạn.

Quá trình điều tra dự kiến sẽ kéo dài trong vài tháng do cơ quan chức năng phải chờ kết quả phân tích cuối cùng trước khi quyết định có đưa ra cáo buộc chính thức hay không. Theo luật pháp New Zealand, hình phạt tối đa cho tội danh tấn công tình dục có thể lên đến 20 năm tù.

Trong khi đó, nạn nhân cùng chồng được cho là đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA và Liên đoàn Bóng đá Cape Verde, yêu cầu đình chỉ tư cách tham dự World Cup 2026 của Mendes.

Bất chấp tính chất nghiêm trọng của cuộc điều tra, cầu thủ đang chơi bóng tại giải hạng hai Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục giữ băng thủ quân của tuyển Cape Verde và chuẩn bị đấu Argentina vào ngày 4-7.

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: tuoitre.vn