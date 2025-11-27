Nam Định rộng cửa ở AFC Champions League Two

Kết quả của lượt đấu then chốt này có thể quyết định cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp của giải đấu.

Nhà đương kim vô địch V-League đang có lợi thế giành 1 trong 2 suất ở bảng F lọt vào vòng loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026. Sau 4 lượt trận, CLB Nam Định tạm xếp nhì với 6 điểm. Trước đó, CLB Gamba Osaka (Nhật Bản) chính thức đoạt vé đi tiếp với chuỗi 4 trận toàn thắng, còn CLB Eastern AA (Hồng Kông - Trung Quốc) gần như hết cơ hội tiến sâu vào giải đấu khi đứng cuối bảng F với 4 thất bại liên tiếp.

CLB Nam Định sẽ đi tiếp tại AFC Champions League Two nếu không thua ở lượt trận thứ 5 bảng F (Ảnh: LÂM THỎA)

Suất còn lại vào vòng knock-out của bảng đấu này là cuộc đua "song mã" giữa Nam Định và Ratchaburi (Thái Lan). Ở trận lượt đi, đội bóng thành Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đại diện của Thái Lan, tạo lợi thế lớn trước màn tái đấu giữa hai đội lúc 17 giờ ngày 27-11. Nếu tiếp tục thắng Ratchaburi ở lượt trận thứ 5, CLB Nam Định nghiễm nhiên giành suất lọt vào vòng loại trực tiếp AFC Champions League Two mùa này.

Thi đấu ở xứ sở chùa Vàng luôn là thử thách khó đối với các đội bóng Việt Nam. Nhiệm vụ thắng chủ nhà Ratchaburi không dễ dàng song mục tiêu giành được 1 điểm hoàn toàn nằm trong khả năng đoàn quân HLV Mauro Jeronimo. Nam Định và Ratchaburi có cùng điểm số sau 4 lượt đấu song thầy trò ông Jeronimo tạm xếp trên đối thủ nhờ hơn thành tích đối đầu. Dàn ngoại binh đẳng cấp cao của CLB Nam Định hiện đang đạt điểm rơi phong độ khá tốt và thành tích thi đấu của đội chủ sân Thiên Trường cũng dần được cải thiện sau khi thay "ghế" HLV trưởng.

Trong khi đó, phong độ thi đấu của Ratchaburi đang thăng hoa trong thời gian gần đây. Đội bóng thuộc tốp 3 Thai-League thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng khi sút tung lưới Eastern AA đến 12 bàn qua 2 trận thắng đậm đối thủ này. Nếu chia điểm với Ratchaburi ở lượt trận thứ 5 bảng F, Nam Định vẫn chiếm vị trí thứ hai và tiếp tục nắm quyền tự quyết khi lượt trận cuối chỉ phải chạm trán Eastern AA trên sân nhà Thiên Trường.

Ở bảng E, cuộc đua giành 2 suất vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two khá gay cấn khi khoảng cách điểm giữa 4 đội không lớn. Thất bại trước Macarthur FC (Úc) ở lượt trận thứ 4 khiến Công an Hà Nội mất ngôi đầu, tạm xếp nhì với 5 điểm.

Tuy nhiên, kết quả của 2 trận đấu lượt trận thứ 5 của bảng E có thể xác định các đội bóng đi tiếp. Cụ thể, nếu Macarthur đánh bại Tai Po (Hồng Kông - Trung Quốc), đồng thời Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trước Beijing Guoan (Trung Quốc) trên sân Hàng Đẫy thì hai đội thắng sẽ tạo nên cách biệt ít nhất 3 điểm so với đội đứng thứ 3 của bảng E. Khi ấy, Macarthur sớm vào vòng loại trực tiếp với vị thế một trong hai đội đầu bảng chung cuộc, còn đoàn quân HLV Poking đi tiếp nhờ hơn thành tích đối đầu với Beijing Guoan.

Beijing Guoan từng cầm hòa Công an Hà Nội ở trận lượt đi nhờ tận dụng sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip. Lợi thế sân nhà và lực lượng hùng hậu sẽ là điểm tựa giúp Quang Hải cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ thắng trận khi tái đấu đội bóng của Trung Quốc.

