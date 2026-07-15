Chủ nhà trẻ đã đưa đến cổng trường nhưng quên dẫn vào lớp, bé trai tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô 8 tiếng

Tuần trước, một bé trai tên Anderson Lewis V. đã tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô ở thành phố Little Rock, Arkansas, Mỹ.

Kiara McCrone, mẹ của bé Anderson Lewis V, đã xác nhận danh tính và cho biết con trai bà đã qua đời. Theo báo cáo từ cảnh sát Little Rock, bé Anderson bị bỏ lại trong xe hơi suốt hơn 8 giờ đồng hồ bên ngoài cơ sở giữ trẻ. Các tài liệu tòa án tiết lộ rằng chủ nhà trẻ đã đón bé Anderson từ một người mẹ nuôi để đưa đến cơ sở, nhưng đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đứa trẻ bên trong xe.

Người mẹ đau xót đặt câu hỏi trong nghẹn ngào rằng làm sao một người trông trẻ có thể quên mất đứa bé, họ đã bị xao nhãng bởi điều gì và tại sao không một ai nghe thấy tiếng đứa trẻ kêu cứu.

Sau vụ việc thương tâm này, Sở Giáo dục Arkansas đã quyết định đóng cửa nhà trẻ nơi xảy ra sự cố.

Với tư cách là mẹ ruột, bà McCrone mong muốn mọi người hiểu rằng con trai bà không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đang được nhận nuôi. Bà thừa nhận bản thân từng bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái và mất quyền giám hộ các con. Bà chia sẻ rằng mình chỉ phạm một sai lầm duy nhất nhưng lại không có ai giúp đỡ để giữ các con bên mình.

Trước khi qua đời vài ngày, bé Anderson từng được gửi cho người thân chăm sóc, nhưng sau khi bà McCrone vi phạm thỏa thuận quyền giám hộ, đứa trẻ đã được chuyển đến gia đình nhận nuôi tạm thời. Bà khẳng định mình luôn tự hào về việc làm mẹ và khẳng định rằng các con của bà chưa bao giờ bị tước quyền nuôi dưỡng vì lý do ngược đãi hay bỏ bê. Bà cho biết mình vẫn đang nỗ lực chiến đấu vì các con kể từ thời điểm đó đến nay.

Hiện tại, một đài tưởng niệm nhỏ dành cho bé Anderson vẫn đang tiếp tục lớn dần bên ngoài nhà trẻ. Bà McCrone khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi lại công lý cho con trai cũng như giành lại quyền nuôi hai người con còn lại của mình. Chủ nhà trẻ hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giết người vì hành vi bỏ quên trẻ sơ sinh trong xe hơi dưới thời tiết nóng bức.

Về phía cơ quan chức năng, Sở Dịch vụ Nhân sinh Arkansas đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Họ khẳng định sẽ hoàn toàn hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến thảm kịch này, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình để làm sáng tỏ vụ việc.

Nguồn: KARK

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Phụ nữ mới