Đoàn Đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh đặt vấn đề buổi làm việc

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh cho biết: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2025. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định của luật và tiếp thu các đề xuất của tỉnh đối với các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ để trình Quốc hội điều chỉnh phù hợp.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Hoan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương báo cáo về kết quả vận hành chính quyền địa phương 02 cấp thời gian qua

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp thứ 10 thuộc thẩm quyền giải quyết tỉnh

Tại buổi làm việc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025; khó khăn, vướng mắc, bất cập; những kiến nghị, đề xuất của tỉnh đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Đoàn cũng đã nghe báo cáo kết quả vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất liên quan đến nội dung này.

Đặc biệt, tại buổi làm việc này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp thứ 10 thuộc thẩm quyền giải quyết tỉnh và được lãnh đạo đạo các ngành trả lời, trao đổi, làm rõ, nhất là ở các lĩnh vực: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, lãnh đạo Sở Xây dựng đã thông tin làm rõ việc đầu tư, sửa chữa khắc phục các tuyến đường giao thông, cầu dân sinh sau các đợt thiên tai bão, lụt; việc triển khai một số dự án đã lâu năm vẫn chưa hoàn thành như dự án đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 2; việc triển khai xây dựng lò hỏa thiêu. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin, báo cáo làm rõ hướng giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trao đổi về những bất cập trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án theo phản ánh của cử tri; vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi, các điểm tập kết rác thải tự phát, ô nhiễm nguồn nước tại cầu Kinh Bắc; giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số địa phương...

Lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị đề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ xóm, bản; văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các hội đặc thù sau sáp nhập; giải quyết dứt điểm chế độ cho các cán bộ không chuyên trách dôi dư; giải pháp bổ sung, bố trí biên chế cán bộ cấp xã...

Phản ánh bất cập trong bàn giao, quản lý đơn thư tại xã Hải Lộc, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn đến vấn đề bàn giao, tiếp nhận và quản lý hồ sơ tài liệu, nhất là liên quan đến giải quyết đơn thư của công dân

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo làm rõ một số nội dung trong việc khắc phục hạ tầng giao thông sau thiên tai bão lụt

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Hồng Quang báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao đổi, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc chuyển tải, phản ánh đến Quốc hội những vấn đề mà cử tri và tỉnh quan tâm đề xuất, kiến nghị; đồng thời chuyển tải ý kiến của cử tri đến UBND tỉnh những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thông tin về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết cả hệ thống chính trị đã rất nỗ lực, nhất là chính quyền cấp xã khi đi vào vận hành chính quyền 02 cấp. Phải khẳng định chính quyền địa phương 02 cấp là bước tiến tạo điều kiện lâu dài để phát triển và phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, mặc dù có những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh, thiên tai bão, lụt diễn ra thường xuyên, liên tục gây thiệt hại rất nặng nề; cùng với đó là tác động rất lớn từ tình hình thế giới đã gây khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025. Nhưng vượt mọi khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng. 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 8,61% (xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố; thứ hai tiểu vùng Bắc Trung Bộ). Tỉnh phấn đấu để đạt chỉ tiêu cận dưới của năm 2025 là 9,5%.

Thu hút đầu tư đạt hơn 900 triệu USD, dù kết quả thu hút có thể thấp hơn những năm trước song sẽ tạo tiền đề để thu hút đầu tư của những năm tiếp theo tốt hơn. Thu ngân sách ước thực hiện 20.015 tỷ đồng, đạt 113% dự toán và phấn đấu trong năm nay đạt 26.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Trung ương đã nhìn nhận Nghệ An là một trong những trung tâm tăng trưởng hàng đầu của cả nước, đó là một chuyển biến rất tích cực, là kết quả của nhiều thế hệ đã dày công trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, Nghệ An cũng đứng tốp đầu của cả nước, nhất là ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, các lực lượng trong khắc phục hậu quả thiên tai mà đi đầu là lực lượng quân sự, công an đã nhanh chóng, kịp thời vào cuộc để hỗ trợ Nhân dân sớm ổn định cuộc sống...

UBND tỉnh và các ngành xin tiếp thu đầy đủ những vấn đề, nội dung Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đặt ra, nhất là những tồn tại, hạn chế, bất cập cần phải được khắc phục và quan tâm giải quyết, xử lý những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, bất kể đó là vấn đề lớn hay nhỏ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã rất trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh nhà nói chung, cũng như rất trách nhiệm, quan tâm đến hoạt động và chức trách của UBND tỉnh và các ngành nói riêng. Đồng thời mong muốn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục đồng hành và giúp tỉnh có nhiều hơn nữa sự quan tâm từ Quốc Hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung để tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh đã chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai thực hiện của UBND tỉnh, các Sở, ngành, chính quyền cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong bối cảnh bão chồng bão, lũ chồng lũ; chính quyền địa phương 02 cấp mới đi vào vận hành và có rất nhiều việc khó chưa có tiền lệ. Song càng khó khăn, vất vả lại càng thể hiện được nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong khắc phục hậu quả, vượt lên thiên tai để duy trì sự phát triển.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ 23 kiến nghị của UBND tỉnh liên quan đến thẩm quyền của Bộ, ngành Trung ương và Quốc hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết không chỉ tại kỳ họp này và tại những kỳ họp trước, Đoàn Đại biểu Quốc hội luôn có sự phối hợp, đồng hành với UBND tỉnh, nhất là từ khi có Quy chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, để chuyển tải tất cả kiến nghị, đề xuất.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh cho biết với trách nhiệm của mình, Đoàn luôn lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đó cũng chính là cơ sở để UBND tỉnh, chính quyền cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh hoan nghênh phương châm hoạt động của UBND tỉnh khi chuyển từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết; khẳng định Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh sẵn sàng đồng hành cùng UBND tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn