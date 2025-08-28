Gần 1,5 tỉ đồng cứu trợ người dân miền Trung sau bão số 5

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định hỗ trợ khẩn cấp gần 1,5 tỉ đồng cho người dân 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Ca nô vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập do bão số 5. Ảnh: Vneconomy

Theo thống kê ban đầu, bão Kajiki đã gây mưa lớn, ngập lụt, làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, ngập sâu; hoa màu và tài sản của người dân hư hỏng nặng, đặc biệt tại các địa phương ven biển miền Trung. Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cần sự chung tay hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả.

Trong gói cứu trợ, tỉnh Thanh Hóa được nhận 100 triệu đồng tiền mặt, 150 hộp lọc nước P&G và 100 thùng hàng gia đình.

Tại Nghệ An, Hội hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt, 100 hộp lọc nước và 300 thùng hàng gia đình. Với Hà Tĩnh, mức hỗ trợ là 200 triệu đồng tiền mặt, 100 hộp lọc nước cùng 400 thùng hàng gia đình.

Đại diện Trung ương Hội cho biết ngoài việc phân bổ nguồn lực, tổ chức sẽ cử đoàn công tác trực tiếp về Hà Tĩnh trong hai ngày 28 và 29-8 để trao quà cứu trợ cho người dân.

Đồng thời, Hội phối hợp với chính quyền các địa phương nhằm đảm bảo hàng cứu trợ được chuyển đến đúng đối tượng, kịp thời, giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động