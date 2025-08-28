Trường học ở miền Trung tan hoang vì bão số 5

Trường học ở Hà Tĩnh bị tốc mái vì bão số 5. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm 26/8 vừa qua tàn phá hàng loạt cơ sở vật chất ở khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời gián đoạn kế hoạch tựu trường của học sinh tại nhiều trường học.

Tại bản Xa Mang của tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận ban đầu cho thấy một phòng học bị sập, khu mầm non có nguy cơ sạt lở đất và nhiều tài sản trường học trong bản cũng bị hư hỏng nặng.

Khu vực trường Mầm non và Tiểu học Tam Thanh thuộc điểm trường Cha Lung tại tỉnh này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lũ cuốn bùn đất, cây cối vào trường, gây ảnh hưởng cơ sở vật chất và chia cắt con đường dẫn vào trường.

Ngay sau khi ghi nhận tình hình ảnh hưởng tại các trường học, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các trường tập trung khắc phục hậu quả của bão và ứng phó mưa lũ sau bão.

Sở đồng thời yêu cầu khắc phục thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh và chủ động phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Bộ Công an.

Nhiều trường học ở Nghệ An cũng ghi nhận tình hình thiệt hại tương tự. Do ảnh hưởng của bão, loạt cây xanh ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng bị gãy đổ, dãy phòng học bị tốc mái hoàn toàn.

Trường Mầm non Nguyễn Huệ cũng bị tốc mái toàn bộ ở 3 dãy phòng học, khiến kế hoạch tựu trường bị gián đoạn vì không kịp khắc phục.

Trong khi đó, trường THPT Lê Viết Thuật bị thiệt hại nặng với nhiều cây xanh bật gốc, kính cửa vỡ, mái ngói và mái tôn khu nhà xe bị gió cuốn bay.

Sự cố ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị năm học mới 2025-2026. Ngay sau bão, tập thể giáo viên đã khẩn trương thu dọn, sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp.

Tại Hà Tĩnh, sau bão số 5, toàn tỉnh có 286 cơ sở giáo dục bị thiệt hại với tổng ước tính gần 136 tỷ đồng. Nhiều trường học bị tốc mái, sập phòng học, hư hỏng phòng chức năng, nhà công vụ giáo viên; cây xanh gãy đổ, tường rào, mái che, nhà xe và trang thiết bị dạy học hư hại nặng.

Trường THCS Hoa Liên (xã Cổ Đạm) và trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc) ghi nhận nhiều hạng mục bị phá hỏng, thiết bị, sách vở, máy tính, tivi bị hư hỏng.

Sau bão, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên và phụ huynh đã khẩn trương hỗ trợ thu dọn tại một số trường ở Thạch Hà và Cẩm Xuyên để sớm ổn định việc dạy và học. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục trực 24/24, theo dõi mưa lũ, đảm bảo an toàn trước khi cho học sinh trở lại trường.

Trong và sau thời gian diễn ra bão số 5, Thủ tướng chính phủ liên tiếp ban hành công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Trong đó, Bộ GD&ĐT được giao phối hợp hỗ trợ các địa phương khắc phục cơ sở giáo dục bị hư hại, bổ sung thiết bị dạy học, sách giáo khoa, bảo đảm khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Việc sửa chữa trường học, cơ sở y tế phải hoàn thành trong tháng 8/2025.

