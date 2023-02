Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp WHA và Khu công nghiệp VSHIP

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Trong sáng nay, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp WHA

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Ngoại giao với Công ty Cổ phần WHA Nghệ An

Giám đốc quốc gia WHA Việt NamVinh Julien giới thiệu tổng quan về Khu công nghiệp WHA

Khu công nghiệp (KCN) WHA Industrial Zone1- Nghệ An có tổng mức đầu tư khoảng 22 nghìn tỷ đồng với tổng diện tích 2.100ha. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Công ty WHA Development PLC (WHAID) phát triển tại Việt Nam từ năm 2017. KCN WHA Industrial Zone 1 đã thu hút được 20 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư vào khoảng hơn 732.8 triệu đô la Mỹ, trong đó có 16 dự án FDI. Đến nay, đã có 04 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong đó có dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek với tổng mức 500 triệu USD, là dự án FDI có tổng mức đầu tư lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Dự án này sẽ là động lực để thu hút nhiều Nhà đầu tư khác quan tâm, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. WHA đang đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 của dự án với diện tích 354,5ha, hiện đã giải phóng mặt bằng được hơn 81%.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đánh giá cao sự phát triển của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu công nghiệp WHA

Tiếp đó, đoàn đã đi khảo sát và làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Sau 7 năm đầu tư tại Nghệ An, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hiện là một trong những khu công nghiệp dẫn đầu tại tỉnh Nghệ An về thu hút nguồn vốn đầu tư FDI.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cùng đoàn công tác tham quan sa bàn Khu công nghiệp VSIP

Dự án Khu Liên hợp công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An có quy mô 750ha, trong đó phát triển khu công nghiệp 367,6ha; khu đô thị và dịch vụ 382,4ha. Dự án được khởi công từ tháng 9/2015. Hiện khu công nghiệp đã có 38 nhà đầu tư với 39 dự án thuê đất với diện tích 229,49 ha/tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê 263,23ha. Tổng vốn đầu tư 930,5 triệu USD đã đăng ký đầu tư (743,6 triệu USD của các nhà đầu tư thứ cấp và 186,9 triệu USD của VSIP Nghệ An). Tổng số lao động dự kiến 40.000 – 45.000 lao động. Hiện 23 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động đang sử dụng 14.000 lao động địa phương. Giá trị xuất khẩu đạt 9.128 tỷ đồng năm 2022, điện tử 91%. 4 nhà đầu tư đang xây dựng nhà máy, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý 2 năm 2023.

Đoàn công tác đã tập trung thảo luận, trao đổi với Công ty TNHH VSIP Nghệ An về phát triển và điều hành Khu công nghiệp

Tại buổi làm việc với các Khu công nghiệp, các thành viên trong đoàn công tác Bộ Ngoại giao đã trao đổi nhiều ý kiến xung quanh vấn đề: Chính sách thu hút, môi trường đầu tư, quy hoạch các Khu công nghiệp phụ trợ, năng lượng sạch, xử lý chất thải bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; định hướng lựa chọn nhà đầu tư…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và các thành viên đoàn công tác đã đánh giá cao cơ sở hạ tầng đồng bộ của các Khu công nghiệp. Với vai trò của mình, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cam kết sẽ cùng phối hợp nhằm giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào tìm hiểu và đầu tư tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn