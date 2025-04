Đoạn clip ghi lại thời điểm lửa bùng phát khiến 3 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Vụ hỏa hoạn tại căn nhà 3 tầng tại số 87A, phố Đinh Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 3 người tử vong xảy ra vào khoảng 3h20' sáng ngày 28/4. Nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Tới hôm nay (29/4), trích xuất đoạn camera an ninh của nhà dân thì có thể thấy thời điểm ngọn lửa bùng phát và chỉ mất vài phút, ngọn lửa đã bao trùm tầng 2 căn nhà.

Công an TP Hà Nội xác định, tại thời điểm phát hiện vụ cháy, ngọn lửa đã bùng phát từ tầng 2 rồi nhanh chóng lan lên các tầng. Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách mặt đường giao thông khoảng 30m, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 3h46', đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong do ngạt khí.

Được biết, các nạn nhân tử vong trong vụ cháy là anh P.N.H (SN 1994); P.N.N.A (SN 2023, con gái anh H.) và bà H.T.U (SN 1970, mẹ anh H). Cả 3 nạn nhân có HKTT tại thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội). Người phụ nữ thoát nạn được lực lượng chức năng đưa ra ngoài kịp thời là vợ anh H.

Chia sẻ với báo chí, anh P. (người thân của anh H – nạn nhân vụ cháy) cho biết đêm xảy ra vụ cháy, H. đang ở nhà cùng mẹ, vợ và con gái. Căn nhà nơi xảy ra sự việc được vợ chồng anh H. thuê cách đây không lâu.

Gia đình anh H. dự định sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, cả gia đình sẽ chuyển đến căn nhà khác để thuê ở sau khi hết hạn hợp đồng.

