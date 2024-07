Đoạn clip gây "bão": Nữ điều dưỡng cứu sống bé 7 ngày tuổi ngừng thở vì sặc sữa ngay trên taxi

Mới đây đoạn camera ghi lại cảnh một nữ điều dưỡng cứu một bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng thở được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm kích.

Trong đoạn clip, nữ điều dưỡng vừa thực hiện các thao tác cấp cứu vừa liên tục nói với đứa trẻ: "Cố lên, cố lên, cố lên con…".

Trong khi thực hiện các tác cấp cứu, nữ điều dưỡng cũng trấn an người mẹ bên cạnh hãy ngừng khóc: "Chị đang cố gắng hết sức đây, chị là y tá nhi. Em đừng có khóc nữa để cho chị bình tĩnh. Đánh mạnh vào chân con đi cho con có phản xạ khóc đi xem nào".

Cách xử lý tình huống kịp thời, nhanh chóng của nữ điều dưỡng nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc nghẹt thở nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cấp cứu em bé trên xe taxi

Thông tin từ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, nữ điều dưỡng được nhắc tới trong đoạn clip là chị Nguyễn Thị Thảo - hiện công tác tại khoa hô hấp Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Kể lại sự việc, chị Thảo nói, tối 4/7, đang trên đường về nhà tại thôn 6, xã Kiền Bái, chị thấy một người đàn ông (ông nội cháu bé) bế trên tay một trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi trong tình trạng bị ngừng thở, tím tái, chạy đằng sau là người mẹ, đang khóc thất thanh.

Linh tính mách bảo, chị Thảo lập tức dừng xe, sau đó tự giới thiệu là nhân viên y tế, xin được hỗ trợ gia đình. Nữ điều dưỡng để đỡ cháu bé trên tay người đàn ông rồi khẩn trương cấp cứu bằng cách ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp…

Chị cùng gia đình bế cháu bé lên taxi và liên tục hỗ trợ cấp cứu cháu bé suốt quãng đường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Khoảng 10 phút sau, taxi tới viện. Sau khi được cấp cứu, bé sơ sinh có mạch đập trở lại và được chuyển tuyến tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Qua 6 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, bé bú tốt và các thông số trong máu đã dần trở về bình thường.

Qua 6 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã ổn định (Ảnh: BV Trẻ em Hải Phòng)

Tâm sự về thời khắc sinh tử cứu cháu bé, chị Thảo nói: "Khi thấy cháu bé tím tái người, tôi tập trung vận dụng những kỹ năng, kiến thức chuyên môn để xử lý cấp cứu cho bé. Tôi nghĩ bất cứ điều dưỡng nào khi rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ làm như mình, không riêng gì cá nhân tôi".

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn