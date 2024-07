Nữ sinh lớp 11 tử vong trên đường đi cấp cứu, camera nhà dân "bóc" diễn biến trước đó

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại được một phần diễn biến vụ va chạm giữa 2 xe máy trên đoạn đường thuộc địa bàn xã Nam Trung, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). Cụ thể vào khoảng 20h50' ngày 6/7, ông Văn Trương (41 tuổi) điều khiển xe máy di chuyển từ xã Nam Hưng đi xã Nam Trung.

Khi chạy đến Km 07+800 đường tỉnh 462 (thuộc địa phận thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung), xe máy của ông Trương đã va chạm với xe máy do em P.T.H.Ng điều khiển đi hướng ngược chiều. Thời điểm đó, em Ng. đang chuyển làn từ bên phải sang bên trái đường. Cú đâm trực diện khiến e, Ng. cùng người ngồi sau xe ngã văng xuống đường. Em Ng. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ va chạm giữa 2 xe máy.

Theo dõi camera an ninh thì có thể thấy, ông Trương điều khiển xe máy chạy với tốc độ khá nhanh. Trong khi đó, em Ng. cùng người ngồi phía sau đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn giao thông đang nhận được nhiều sự chú ý trên các diễn đàn.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc 2 xe máy va chạm trên đường khiến 1 nữ sinh tử vong

