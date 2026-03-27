Độ tuổi nhất định phải bổ sung canxi

Sau 40 tuổi, mỗi năm cơ thể sẽ mất đi khoảng 0,3%-0,5% chất lượng xương. (Ảnh: ITN).

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa những thay đổi sinh lý phức tạp và nguy cơ sức khỏe.

Lượng canxi trong cơ thể người chiếm khoảng 1,5%-2% trọng lượng cơ thể, trong đó 99% tập trung ở xương và răng, 1% còn lại phân bố trong máu và mô mềm. Canxi không chỉ là chất quan trọng để xây dựng xương, mà còn tham gia vào việc co cơ, dẫn truyền thần kinh, đông máu và nhiều hoạt động sinh lý khác. Khi cơ thể thiếu canxi, các chức năng này đều bị ảnh hưởng.

Khi còn trẻ, cơ thể chúng ta giống như một nhà máy tinh vi, liên tục thực hiện việc tái tạo và sửa chữa xương. Các "tế bào hủy xương" trong xương chịu trách nhiệm phân hủy xương cũ, trong khi "tế bào tạo xương" chịu trách nhiệm hình thành xương mới. Quá trình này được gọi là "tái tạo xương", duy trì một sự cân bằng tinh tế.

Khoảng 30 tuổi, mật độ xương của con người đạt đến đỉnh, sau đó tốc độ mất xương bắt đầu vượt quá tốc độ hình thành xương mới.

Cùng với việc tuổi tác tăng lên, sự cân bằng này bị phá vỡ. Sau 40 tuổi, mỗi năm cơ thể sẽ mất đi khoảng 0,3%-0,5% chất lượng xương. Ở phụ nữ rõ rệt hơn, đặc biệt là trong 5-10 năm sau khi mãn kinh, do nồng độ estrogen giảm, tốc độ mất xương có thể lên tới 2%-4% mỗi năm. Điều này giống như tài khoản ngân hàng, nếu không kịp thời bổ sung, sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt.

Khả năng hấp thụ canxi từng độ tuổi

Ở tuổi 20, ruột của chúng ta có thể hấp thụ hơn 40% lượng canxi, nhưng đến 70 tuổi, con số này có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 20%. Điều này có nghĩa là cùng một lượng canxi 100 mg, người trẻ hấp thụ được 40 mg, trong khi người già chỉ hấp thụ được 20 mg.

Khả năng tổng hợp vitamin D cũng đang giảm. Vitamin D là "chìa khóa" hấp thụ canxi; nếu không đủ vitamin D, canxi khó được cơ thể sử dụng. Khi còn trẻ, chúng ta chỉ cần phơi nắng một chút, da có thể tổng hợp đủ vitamin D. Nhưng khi tuổi tác tăng, khả năng tổng hợp vitamin D của da giảm, cộng thêm việc người già ít hoạt động ngoài trời, vấn đề thiếu vitamin D ngày càng trầm trọng.

Tác hại của thiếu canxi không chỉ đơn giản là loãng xương

Hiểu rõ tình trạng bản thân, bổ sung canxi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống cân đối và tập luyện vừa phải, mới thực sự bảo vệ được sức khỏe xương khớp. (Ảnh: ITN).

Nghiên cứu chỉ ra rằng ion canxi liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tim mạch, chức năng cơ bắp, dẫn truyền thần kinh, v.v. Thiếu canxi sẽ dẫn đến đau xương khớp, co thắt cơ, rối loạn nhịp tim, mất ngủ, hay quên và nhiều triệu chứng khác. Nghiêm trọng hơn, gãy xương do loãng xương có thể trở thành "giọt nước tràn ly" gây tử vong.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tử vong trong vòng một năm sau gãy xương hông ở bệnh nhân cao tới 20%-30%, và khoảng một nửa số người sống sót sẽ mất khả năng sống độc lập. Gãy xẹp đốt sống thắt lưng có thể dẫn đến giảm chiều cao, gù lưng, đau lưng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Độ tuổi nên bắt đầu bổ sung canxi

Thực tế, việc bổ sung canxi tùy thuộc vào từng người, nhưng có thể chia thành vài giai đoạn quan trọng.

Thời kỳ trẻ em và thanh thiếu niên là giai đoạn vàng của sự phát triển xương, việc hấp thụ đủ canxi có thể giúp đạt được đỉnh xương lý tưởng. Giai đoạn đầu trưởng thành (20-30 tuổi) cần duy trì mật độ xương đã đạt được.

Trung niên (40-50 tuổi) bắt đầu bổ sung canxi theo cách phòng ngừa, đặc biệt là phụ nữ trước và sau mãn kinh. Tuổi già (trên 60 tuổi) cần bổ sung canxi tích cực để ngăn ngừa loãng xương tiến triển.

Nhu cầu canxi khác nhau giữa các nhóm người

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc, lượng canxi khuyến nghị hàng ngày của người trưởng thành là 800-1000 mg, trong khi phụ nữ trên 50 tuổi và nam giới trên 65 tuổi được khuyên nên tăng lên 1200 mg. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú có nhu cầu canxi cao hơn, có thể đạt 1000-1200 mg.

Có nhiều cách để bổ sung canxi, trong đó việc bổ sung canxi từ thực phẩm là cách tự nhiên và lý tưởng nhất. Sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm từ đậu, rau xanh đậm, các loại cá nhỏ và tôm nhỏ đều là nguồn canxi chất lượng. Ví dụ, 250 ml sữa chứa khoảng 300 mg canxi, 100 g đậu phụ chứa khoảng 120 mg canxi, 100 g tôm khô chứa khoảng 1000 mg canxi.

Tuy nhiên, chỉ bổ sung canxi từ chế độ ăn thường khó đủ cho người trung niên và người cao tuổi. Do đó, các viên bổ sung canxi trở thành lựa chọn cần thiết.

Thời điểm uống viên canxi cũng rất quan trọng. Ion canxi tương tác với nhiều loại thuốc và thành phần thực phẩm, ví dụ như uống cùng với thuốc sắt hoặc một số loại kháng sinh sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thụ. Thời gian uống lý tưởng là sau bữa ăn 1-2 giờ, tránh uống khi đói để giảm kích thích dạ dày. Lượng dùng mỗi lần không nên quá lớn, tốt nhất chia thành 2-3 lần uống, mỗi lần không quá 500 mg.

Bổ sung canxi không thể bỏ qua việc bổ sung vitamin D. Nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ bổ sung canxi mà bỏ qua vitamin D, hiệu quả sẽ giảm đáng kể. Khuyến nghị chọn viên canxi tổng hợp có chứa vitamin D, hoặc bổ sung vitamin D riêng (liều dùng theo khuyến nghị của bác sĩ).

Hiểu rõ tình trạng bản thân, bổ sung canxi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống cân đối và tập luyện vừa phải, mới thực sự bảo vệ được sức khỏe xương khớp và tận hưởng cuộc sống tuổi già chất lượng cao. Chiều dài của cuộc sống chúng ta không thể kiểm soát, nhưng chất lượng cuộc sống lại nằm trong tay chúng ta.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn