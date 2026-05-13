Đổ hơn 180 tấn chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường, 3 đối tượng bị khởi tố

Chiều nay 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Gây ô nhiễm môi trường” đối với Lê Thị Kim Trang (SN 1978), Trần Thanh Hùng (SN 1992) và Võ Thanh Tùng (SN 1986, cùng trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Ba đối tượng Lê Thị Kim Trang, Trần Thanh Hùng và Võ Thanh Tùng nghe công bộ quyết định khởi tố bị can.

Trước đó vào ngày 6/4, từ công tác tuần tra đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an xã Cam Lâm đã phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô tải ben đang đổ chất thải rắn tại bãi đất trống bên đường Lê Lợi, qua địa phận thôn Bãi Giếng, xã Cam Lâm, do bà Lê Thị Kim Trang quản lý.

Đấu tranh mở rộng điều tra, tổ công tác xác định 3 đối tượng nêu trên thuê xe ô tô tải ben, vận chuyển chất thải rắn từ phân khu cầu Nguyễn Tất Thành trong dự án Khu đô thị mới Cam Lâm chở đến bãi đất nêu trên để đổ thải, thu lợi bất chính. Theo đó, từ cuối tháng 3/2026 đến đầu tháng 4/2026, Trang, Hùng, Tùng đã tổ chức vận chuyển, đổ hơn 180 tấn chất thải rắn tại bãi đất trống của Trang. Kết quả trưng cầu giám định từ cơ quan chuyên môn cho thấy các mẫu đều là chất thải rắn công nghiệp thông thường (nhựa đường), gây ô nhiễm môi trường.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân