Đình Trọng lại dính chấn thương nặng, ‘mất tích’ ở V.League 2023

Trong trận giao hữu giữa Topenland Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 9/1 vừa qua, Trần Đình Trọng đã dính chấn thương đầu gối phải sau nỗ lực truy cản đối thủ ở phút 76. Trung vệ 25 tuổi này đập tay tỏ ra cực kỳ đau đớn và phải nằm cáng rời sân.

Pha quay chậm cho thấy Trần Đình Trọng bị bẻ đầu gối và có nguy cơ đứt dây chằng, tổn thương sụn chêm. Trong quá khứ, Trần Đình Trọng đã dính chấn thương tương tự ở đầu gối trái khi còn khoác áo CLB Hà Nội. Chính vì vậy, trung vệ này gần như bật khóc trên sân.

Đến thời điểm này, phía Topenland Bình Định vẫn chưa đưa ra thông báo nào về chấn thương của Đình Trọng. Tuy nhiên, CLB này đã gạch tên trung vệ quê Gia Lâm ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu tại V.League 2023. Điều này đồng nghĩa với việc Đình Trọng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Về lý thuyết, Đình Trọng vẫn còn cơ hội góp mặt ở giai đoạn 2 V.League 2023 nếu kịp bình phục. Mặc dù vậy, khả năng này rất khó xảy ra. Với tiền sử chấn thương của Đình Trọng, người hâm mộ lo ngại trung vệ này sẽ mất rất nhiều thời gian để trở lại sân cỏ một lần nữa.

