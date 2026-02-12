Đình Bắc nhận được lời khuyên quý báu sau khi toả sáng

Sau khi toả sáng ở SEA Games 33 và U23 châu Á 2026, Đình Bắc trở thành cái tên thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Hình ảnh Đình Bắc xuất hiện ở các sự kiện, chương trình ngoài sân cỏ thời gian qua nhận được nhiều sự chú ý, cũng như những lời khuyên.

Mới đây, Đình Bắc đã chứng minh khả năng thi đấu không hề bị ảnh hưởng với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho CAHN trước Tampines Rovers. Đây là lời khẳng định rõ ràng nhất của Đình Bắc trước những e ngại liên quan đến việc sẽ bị phân tâm khi tham gia nhiều sự kiện ngoài sân cỏ.

Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng cho CAHN (Ảnh: Như Đạt)

HLV Polking sau trận đấu cũng dành những lời khuyên cho học trò: “Bàn thắng này rất quan trọng với Đình Bắc. Nhưng mọi người đừng quá vội vàng với Đình Bắc, hãy cho cậu ấy thêm thời gian, đừng đốt cháy giai đoạn. Đình Bắc có thể rất hay ở U23 Việt Nam nhưng còn phải học hỏi nhiều. Cậu ấy rất trẻ và còn cả tương lai phía trước để phấn đấu, hoàn thiện".

"Khi về dẫn dắt đội, tôi đã nhìn ra tiềm năng của Đình Bắc. Cậu ấy có tố chất, tiềm năng nhưng cũng cần phải kiên trì, cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Nếu làm tốt, Đình Bắc sẽ là cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam sau này".

Bản thân Đình Bắc sau trận đấu cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Quần đùi áo số hợp với Bắc hơn mọi người nhỉ?”.

Đình Bắc cùng các đồng đội tại CAHN sẽ không thể ăn Tết Nguyên đán 2026 cùng gia đình khi tập trung cho trận lượt về vòng 1/8 cúp C2 châu Á gặp Tampines Rovers trên sân khách. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán 2026).

Tác giả: Như Đạt

Nguồn tin: vov.vn