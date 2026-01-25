Đình Bắc "độc chiếm" danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Kết thúc VCK U23 châu Á 2026, có 4 cầu thủ ghi được 4 bàn gồm Leonardo Farah Shahin (Lebanon), Nguyễn Đình Bắc (Việt Nam), Ali Al Azaizeh (Jordan) và Ryunosuke Sato (Nhật Bản).

Ảnh: AFC.

Theo quy định của BTC, khi có nhiều hơn 2 cầu thủ cùng ghi được số bàn thắng như nhau, cầu thủ nào có nhiều kiến tạo hơn sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới.

Dù vậy, cả Sato lẫn Đình Bắc đều có 2 kiến tạo nên BTC phải áp dụng tiêu chí phụ tiếp theo là số phút thi đấu. Cầu thủ nào có số phút ra sân ít hơn sẽ là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. Xét theo tiêu chí này, Đình Bắc là người chiến thắng khi anh chỉ thi đấu trên sân có 359 phút trong khi Sato ra sân đến 445 phút.

Như vậy, Đình Bắc là chủ nhân duy nhất của danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. 4 bàn thắng của Đình Bắc ở U23 châu Á 2026 được ghi trong các trận đấu gặp Hàn Quốc, Jordan, UAE và Saudi Arabia.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải U23 châu Á, có một cầu thủ Việt Nam giành được danh hiệu Vua phá lưới.

