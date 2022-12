Điều tra vụ nữ chủ quán nghi bị đánh sẩy thai

Ngày 13/12, Công an quận 7 cho biết đang điều tra vụ nhóm người đập phá, nghi đánh chủ quán nhậu dẫn đến bị sẩy thai. Nạn nhân là chị P.T.D., 30 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận 4.

Nhóm người đập phá quán nhậu vào ngày 3/4 (Ảnh cắt từ clip).

Chị D. cho biết, chị cùng chồng là anh V.T.B. (46 tuổi, quê Hải Phòng) có ký hợp đồng thuê mặt bằng trên đường D4 (phường Tân Hưng, quận 7) với vợ chồng bà V.Q.H. để mở quán nhậu.

Mặt bằng có diện tích 40m2, nằm kế bên bãi giữ xe của vợ chồng bà H. và hợp đồng từ ngày 1/11/2021 đến ngày 1/11/2023 với giá 10 triệu đồng/tháng.

Camera ghi cảnh nhóm người đập phá, túm tóc đánh nữ chủ quán (Clip: Người dân cung cấp)

Sau đó, vợ chồng chị D. đầu tư khoảng 1 tỷ đồng mở quán nhậu. Hoạt động được khoảng 5 tháng thì có người đến hỏi sang nhượng nhiều lần nhưng vợ chồng chị D. không đồng ý vì chưa thu hồi vốn.

Tối ngày 3/4, có người đàn ông cho rằng nhân viên quán chị D. cản đường ô tô vào bãi xe nên đánh đập nhưng mọi người can ngăn. Rạng sáng 5/4, xuất hiện nhóm người mang theo hung khí đến đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của quán.

Theo chị D., sau khi sự việc xảy ra, chị phát hiện bị mất đầu thu camera và 61 triệu đồng ở quầy thu ngân.

Chị D. (khoanh tròn đỏ) bị túm tóc tại quán nhậu (Ảnh cắt từ clip).

Đến tối 24/8, tiếp tục xuất hiện nhóm người đến quán ăn nhậu rồi chửi bới, dùng chai bia ném vào người và túm tóc quật ngã chị D. xuống nền nhà...

Sau đó, chị D. phát hiện bị chảy máu vùng dưới nên nhờ người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị D. đã bị sẩy thai.

"Họ giật tóc, kéo đầu tôi xuống nền. Các nhân viên nói tôi đang có bầu nhưng họ nói đánh cho sẩy thai và có dùng chân đạp vào bụng. Tôi mang thai 6 tuần nhưng họ vẫn không tha...", chị D. nói.

Kết quả chẩn đoán được cho là chị D. bị sẩy thai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Còn anh B. cho biết, sau khi sự việc xảy ra thì nhận được điện thoại từ một người đàn ông tên G. nói là chủ lô đất mà anh đang thuê mặt bằng. Người này đề nghị anh B. chuyển đồ đạc của quán đi.

Qua gặp mặt, anh B. mới biết bà H. không phải là chủ của lô đất trên và đề nghị ông G. cho thêm thời gian vì phải đợi công an xử lý vụ việc.

Vị trí mặt bằng vợ chồng chị D. thuê đã bị che kín tôn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tân Hưng và Công an quận 7 đã xuống hiện trường lấy lời khai những người liên quan, trích xuất dữ liệu camera để điều tra.

Tuy nhiên, theo vợ chồng chị D., trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, gia đình chị nhận tin nhắn uy hiếp, đe dọa từ "người lạ".

Chiều 13/12, liên quan vụ việc, thông tin từ Công an quận 7 xác nhận đang điều tra, xử lý.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí