Điều tra vụ người phụ nữ chở túi chứa thi thể đến thánh đường ở TP.HCM

Chiều 13/12, trả lời VTC News, một lãnh đạo phường 15 (quận Phú Nhuận) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông nước ngoài tử vong.

"Người đàn ông tử vong có quốc tịch Ai Cập, sinh năm 1960, ngụ tại phường 27, quận Bình Thạnh. Thi thể người đàn ông được chở về thánh đường để nhờ mai táng. Sau đó, thánh đường đã trình báo cho công an địa phương. Công an phường và Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp điều tra", vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, khoảng 9h45 cùng ngày, ông D. (SN 1953, ngụ quận Phú Nhuận) đang ở thánh đường thì thấy người phụ nữ tên V.T.N.H. (SN 1988, ngụ quận 1) đến nhờ đọc kinh cho người sắp chết.

Tuy nhiên, khi người của thánh đường vào lấy kinh thánh ra thì chị H. nói người trong túi đã chết nên ông D. trình báo lên công an.

Công an phường 15 (quận Phú Nhuận) phối hợp với Công an quận Phú Nhuận lập hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Ai Cập tử vong tại một căn nhà thuê trên đường Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh).

Tại cơ quan công an, chị H. cho biết sau khi phát hiện người đàn ông đã chết, vì lo sợ chủ nhà la mắng nên đã nhờ người chở thi thể nạn nhân tới thánh đường trên để nhờ mai táng.

