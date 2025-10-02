Sức khỏe của nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị nhóm bạn đánh đã cơ bản ổn định

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và cơ quan chức năng liên quan, vụ việc xảy ra từ ngày 27/9.

Cụ thể, vào giờ tan trường chiều 26/9, học sinh Mạc Bảo N. (học lớp 11) va chạm với học sinh Phạm Tuấn A. (lớp 10K) tại cầu thang.

Đến giờ ra chơi tiết 4 ngày 27/9, N. lên lớp 10K gặp học sinh Phạm Tuấn A. để giải quyết về việc va chạm hôm trước. Hai bên hẹn khi tan trường sẽ gặp ở khu đô thị phía Tây xã Nam Sách để giải quyết mâu thuẫn.

4 học sinh lớp 10 tiếp tục đánh khi em Mạc Bảo N. đã bị ngã xuống đất (ảnh cắt từ clip).

Sau đó, tại khu đô thị phía tây xã Nam Sách đã xảy ra đánh nhau giữa học sinh Phạm Tuấn A. cùng 3 học sinh khác là bạn của Tuấn A., gồm Nguyễn Xuân H., Trần Văn Q. và Vũ Phạm Tùng D. (đều là học sinh lớp 10H) với Mạc Bảo N..

Hậu quả, em Mạc Bảo N. bị gãy xương mũi, gãy xương thuyền tay trái, sưng phù nề nhiều vị trí trên cơ thể, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương (TP Hải Phòng). Vụ việc đã được Trường THPT Phan Bội Châu báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng như chính quyền và Công an xã Nam Sách.

Nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật, tiến hành xử lý bằng hình thức tạm dừng học tập 1 tuần (từ 30/9 đến 6/10) đối với Phạm Tuấn A. và 3 học sinh lớp 10H nêu trên để chờ kết luận của cơ quan Công an.

Em Mạc Bảo N. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP Hải Phòng).

Đồng thời, nhà trường đã thăm hỏi, động viên và thường xuyên phối hợp với gia đình nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý của học sinh Mạc Bảo N. Gia đình 4 học sinh tham gia đánh nhau khiến em N. bị thương cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi.

Theo thầy giáo Vũ Đình Mạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, hiện tình hình sức khỏe em N. cơ bản ổn định, các phần tổn thương xương không phải phẫu thuật, gia đình cho biết em N. có thể sớm được ra viện để tiếp tục điều trị tại nhà.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã chỉ đạo Trường THPT Phan Bội Châu tiêp tục phối hợp chặt chẽ với Công an phường Nam Sách xác minh, làm rõ tính chất của vụ việc để xử lý theo quy định.

