Điều tra 3 tội danh trong vụ án tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Thượng tá Hồ Văn Hùng thông tin về vụ án xảy ra tại ACV.

Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý 1/2026, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo đại diện Cục C03, đơn vị đang tập trung làm rõ những vi phạm. Đến nay, Cục C03 đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ."

Trước đó, ngày 18/3, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Giám định chất lượng các mẫu sản phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa

Thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa, đại diện Cục C03 cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan điều tra đã thu thập toàn bộ mẫu sản phẩm của hệ thống này lưu hành trên thị trường.

Hiện C03 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành giám định chất lượng các mẫu sản phẩm theo quy định tố tụng hình sự để làm rõ dấu hiệu vi phạm. Đến nay, chưa có kết luận giám định.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC cùng hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài sản khác phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã buôn lậu số lượng đặc biệt lớn mỹ phẩm từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ bất chính.

Từ năm 2020–2024, nhóm này mua mỹ phẩm giá rẻ, không bảo đảm chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Các đối tượng cấu kết với nhiều người Trung Quốc ký hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc sản phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông, Trung Quốc) nhằm xin cấp giấy lưu hành tự do tại Hồng Kông. Sau đó, chúng tổ chức nhập khẩu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông để tạo lòng tin, đánh vào thị hiếu người tiêu dùng.

Số mỹ phẩm này được bán với giá cao gấp nhiều lần, giúp các đối tượng thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa trên thị trường).

Đang làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đối với Hoàng Hường

Cũng tại họp báo, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường.

Sau khi khởi tố Hoàng Thị Hường và 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", cơ quan điều tra đã thu giữ các sản phẩm trong hệ thống của Hoàng Hường.

“Số lượng sản phẩm cần trưng cầu, giám định là rất nhiều. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị chuyên môn có các quan điểm khác nhau về kết quả giám định, do đó đến nay chưa có kết luận cuối cùng về các sản phẩm này,” Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra nội dung về sản xuất, buôn bán hàng giả, làm rõ nguồn gốc các sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường, cũng như mở rộng điều tra vi phạm liên quan đến kế toán để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Xuân Tùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn