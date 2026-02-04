ACV thay người phụ trách ban điều hành

Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao được ACV công bố trên website chiều 3/2, tức một ngày sau khi quyết định có hiệu lực. Thông báo này ký bởi ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây hai tuần.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức vụ mới là Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Ông Hùng, sinh năm 1978, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông.

ACV hiện không có tổng giám đốc, do đó, vị trí hiện tại của ông Hùng có thể hiểu là người cao nhất trong ban điều hành. Vị trí này trước đây do ông Nguyễn Tiến Việt đảm nhận.