Điều dưỡng nhiễm HIV bị tố có hành vi quấy rối tình dục bệnh nhân?

Báo Công lý nhận được Đơn phản ánh về sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng, có địa chỉ tại 193C1 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Theo đơn thư từ bạn đọc, trong quá trình bệnh nhân (tạm gọi là A) đang hồi sức sau phẫu thuật, điều dưỡng Sơn đã có hành vi quấy rối tình dục bệnh nhân A và đã bị phát giác. Sau đó, bệnh nhân A yêu cầu điều dưỡng Sơn làm các xét nghiệm truyền nhiễm thì tá hỏa khi phát hiện ra điều dưỡng Sơn dương tính với HIV.

Sau khi nhận được đơn phản ánh, phóng viên đã tìm đến nhà của bệnh nhân A để tìm hiểu và xác minh thông tin. Tuy có phần e dè khi được hỏi đến, nhưng sau một lúc trò chuyện, ông A đã cởi mở và chia sẻ câu chuyện không may xảy đến với ông.

Trao đổi qua điện thoại, điều dưỡng Sơn xác nhận việc mình là nhân viên y tế tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng, tuy nhiên chưa ký hợp đồng lao động với phòng khám, đồng thời khẳng định việc phòng khám không biết mình bị nhiễm HIV từ hơn 1 năm nay. Điều dưỡng Sơn cũng cho biết, trong ca phẫu thuật của bệnh nhân A, Sơn chỉ là nhân viên phụ việc và hoàn toàn không có hành động QRTD như thông tin phản ánh, nhưng cả điều dưỡng Sơn và mẹ của Sơn đều khẳng định lại rằng, sau sự việc trên, gia đình Sơn đã thương lượng với bệnh nhân A và đã được gia đình bệnh nhân A đồng ý không tiếp tục truy cứu trách nhiệm.

Để có thông tin khách quan, đa chiều, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ Phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng, nhưng câu trả lời chúng tôi nhận được từ bà Nhàn (Phòng hành chính) chỉ là: “Trường hợp này lãnh đạo đã cử người đi xử lý rồi, tôi không có quyền phát ngôn nên sẽ báo cáo lãnh đạo liên hệ lại để trao đổi với các anh”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời nào khác từ phòng khám.

Bà Nhàn (Phòng hành chính - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng) trả lời phóng viên

Để tránh gây hoang mang dư luận, kính mong các cơ quan chức năng vào cuộc xác thực, làm rõ thông tin sự việc, đồng thời xử lý nghiêm nếu có trường hợp sai phạm, ngăn chặn nguồn lây nhiễm bệnh xã hội.

