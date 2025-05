Hủy quyết định tạm giữ thanh niên hành hung điều dưỡng BV Đa khoa Nam Định

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng và ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.V.T .

CQCSĐT hủy bỏ quyết định tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.V.T

Theo CQCSĐT Công an tỉnh Nam Định, quá trình làm việc tại Cơ quan công an, N.V.T (sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) là người hành hung nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã thành khẩn khai báo và nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Công an tỉnh Nam Định xét thấy N.V.T có thân nhân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, vi phạm lần đầu, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng CQCSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với NVT.

Ngay sau khi được cho tại ngoại, N.V.T đã đến xin lỗi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Khoa Hồi sức tích cực và cá nhân điều dưỡng N.V.H. Ông Hoàng Ngọc Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và cá nhân điều dưỡng N.V.H đã thông cảm, chấp nhận lời xin lỗi của N.V.T.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.T về hành vi gây rối trật tự công cộng, do hành hung điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Tác giả: Vân Hồng - CTV Trần Hồng

Nguồn tin: vov.vn