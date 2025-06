Công an lấy lời khai người tát nữ điều dưỡng ở Nghệ An

Công an lấy lời khai Trần Tuấn Anh - người hành hung nữ điều dưỡng - Ảnh: TRƯỜNG CA

Sáng 3-6, thông tin từ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ việc một người nhà bệnh nhân hành hung nữ nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, phường Nghi Phú, thành phố Vinh.

Hồ sơ vụ việc ban đầu được Công an phường Nghi Phú xử lý, chuyển cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an phường Nghi Phú cũng đã mời, lấy lời khai Trần Tuấn Anh - 32 tuổi, ngụ xã Nghi Kim, thành phố Vinh - người hành hung nữ điều dưỡng.

Bước đầu Tuấn Anh khai nhận việc đánh nữ nhân viên y tế là hành động bột phát chứ không có mâu thuẫn từ trước.

Sau ba ngày bị hành hung, đến nay nữ điều dưỡng Nguyễn Thị An (29 tuổi) vẫn đang phải điều trị tại khoa phẫu thuật thần kinh cột sống.

Phía bệnh viện cho hay sau khi bị tát vào mặt, chị An bị văng kính, má trái sưng đau, choáng váng, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ, tinh thần hoảng loạn và phải nhập viện điều trị.

Theo lời kể của chị An, khoảng 23h50 tối 31-5, chị đang thực hiện ca nhận hồ sơ bệnh nhân thì chị bảo người nhà ra phía ngoài chờ.

"Sau đó người nhà tỏ thái độ với tôi. Tôi có nhắc lại câu nói mời người nhà ra ngoài chờ. Nói xong thì người nhà bệnh nhân tỏ thái độ căng thẳng hơn và dùng tay đánh hai cái vào mặt tôi. Sau đó có bảo vệ và người nhà vào can ngăn", chị An nhớ lại.

Nữ điều dưỡng An cho hay chị vẫn không biết lý do gì khiến Tuấn Anh xông vào đánh mình.

"Khoa cấp cứu luôn đông bệnh nhân, nhiều ca nặng sẽ được ưu tiên xử lý trước, còn các trường hợp chưa thực sự cần thiết phải chờ. Tuy nhiên, một số người không thuộc diện cấp cứu thường tỏ ra bức xúc, khó chịu khi không được tiếp nhận ngay", chị An nói.

Chị An mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc để bảo vệ những người làm nhiệm vụ chuyên môn ở bệnh viện.

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng nhân viên y tế, y bác sĩ bị hành hung trong bệnh viện và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Bạn đọc có nickname Lão Gàn nêu thực tế phải vào khu vực cấp cứu thì mới thấy nhiều người nhà, người quen của bệnh nhân rất vô lối, thường xuyên gây ầm ĩ trong khu vực này, trong khi luôn có rất nhiều ca cấp cứu khác cùng ở đó một lúc.

"Bản thân hoạt động của bộ phận cấp cứu cũng thường xuyên vội vàng, chỗ di chuyển chật chội và đầy áp lực. Trong khi đó, bộ phận bảo vệ thì gần như không liên quan, chỉ ở ngoài khu vực, khi nào có người của bệnh viện gọi thì mới vào để vãn hồi trật tự", bạn đọc này nhận xét.

"Nên xử lý mạnh tay và đưa thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhằm mang ý nghĩa răn đe để tạo môi trường an toàn cho nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ", bạn Linh nêu quan điểm.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 23h52 tối 31-5, khoa cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn L. - 53 tuổi, trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh - vào cấp cứu. Sau khi bệnh nhân vào khoa đã được bác sĩ trực thăm khám, giải thích tình trạng bệnh và chỉ định dùng thuốc, làm các chỉ định cận lâm sàng, đồng thời hướng dẫn người nhà lại quầy làm thủ tục cho bệnh nhân. Tại quầy làm thủ tục, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị An bị Trần Tuấn Anh - con trai ông L. - chửi bới, dùng tay tát vào mặt điều dưỡng An.

