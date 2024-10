Điều động, bổ nhiệm Đại tá, Trưởng phòng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh

Điều động, bổ nhiệm Đại tá Hòa Quang Tưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Cao Bằng đã thông báo quyết định điều động Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Điều động, bổ nhiệm Đại tá Lương Ngọc Quyết giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

Đại tá Lương Ngọc Quyết, Trưởng phòng, Cục An ninh đối ngoại được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

Buổi lễ cũng công bố quyết định điều động Đại tá Lương Ngọc Quyết, Trưởng phòng, Cục An ninh đối ngoại được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được điều động tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng ghi nhận Đại tá Hòa Quang Tưng trong suốt quá trình công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được sự tin yêu, tin tưởng của các cấp chính quyền và đồng chí đồng đội.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng, Đại tá Vũ Hồng Quang chúc mừng và chúc Đại tá Hòa Quang Tưng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở vị trí công tác mới.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đại tá Lương Ngọc Quyết nhanh chóng bàn giao công việc ở đơn vị cũ để tiếp nhận nhiệm vụ, công việc ở Công an tỉnh Cao Bằng, cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Đại tá Lương Ngọc Quyết, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng phát biểu nhận nhiệm vụ

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn