Diệp Lâm Anh lên tiếng về thông tin "bị bắt"

Tuy nhiên, không để tin thất thiệt lan rộng, nữ người mẫu kiêm doanh nhân đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân với thái độ dứt khoát.

Trong bài viết ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, Diệp Lâm Anh viết: “Bắt thời gian nào? Công an khu vực nào bắt? Mời các đồng chí lên thẳng Công an cùng em xác nhận rồi đi đồn cho nó uy tín. Hoặc chiều nay em tham gia họp báo chương trình của ‘Chiến Sĩ Quả Cảm’ của Bộ Công an đấy ạ. Các anh chị tới thẳng đó tố em nhé!”

Phản hồi cứng rắn của Diệp Lâm Anh trước tin đồn bị bắt

Lời phản hồi này không chỉ phủ nhận hoàn toàn tin đồn bị bắt, mà còn thể hiện sự cứng rắn và thái độ chủ động từ phía Diệp Lâm Anh. Đặc biệt, việc cô nhấn mạnh sẽ xuất hiện tại buổi họp báo thuộc chương trình “Chiến Sĩ Quả Cảm” - một chương trình chính thống do Bộ Công an tổ chức càng khiến những lời đồn đoán vô căn cứ trở nên phi lý.

Phản ứng mạnh mẽ của Diệp Lâm Anh đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ và cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô đang bị lợi dụng hình ảnh để tạo dựng những scandal bịa đặt nhằm câu tương tác. Trên các diễn đàn, không ít bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước việc tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người nổi tiếng.

Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh vướng phải những tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, mỗi lần đối mặt, cô đều lựa chọn cách xử lý khôn ngoan, thẳng thắn lên tiếng, sẵn sàng đối chất và luôn giữ hình ảnh tự tin, minh bạch trước công chúng.

Thông tin bịa đặt về Diệp Lâm Anh một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của tin giả trên mạng xã hội, nơi mà chỉ cần một dòng trạng thái thiếu kiểm chứng cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và sự nghiệp của một cá nhân. Công chúng nên tỉnh táo trước khi chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được xác minh, để tránh vô tình tiếp tay cho hành vi lan truyền sai sự thật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Thanh niên Việt