Diễn viên Kim Sae Ron đột ngột qua đời ở tuổi 25

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 9 tuổi với bộ phim A brand new life (2009) và The man from nowhere (2010), nữ diễn viên nhí Kim Sae Ron nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công, nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên gia cũng như người hâm mộ và thu được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Kim Sae Ron trong bộ phim The man from nowhere khi mới 10 tuổi (bên trái) và trong bộ phim Excellent Shaman Trapped (2021) - Ảnh: GOLDMEDALIST Cô cũng là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử được đề cử "Ảnh hậu" Baeksang khi chỉ 14 tuổi và vinh dự hai lần xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá. Trước khi sự việc say xỉn lái xe gây tai nạn diễn ra, Kim Sae Ron được xem là viên ngọc sáng của màn ảnh Hàn. Kim Sae Ron từng thắng giải nữ diễn viên mới xuất sắc ở giải Rồng xanh năm 2014.