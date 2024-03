Diễn viên khỏa thân trên sân khấu Oscar gây chấn động là ai?

Sáng ngày 11/3, lễ trao giải Oscar 2024 chính thức diễn ra ở Dolby Theatre Hollywood (Los Angeles, Mỹ) với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Ariana Grande, Billie Eilish, Emma Stone, Hailee Steinfeld, Anya Taylor-Joy, Dương Tử Quỳnh…

Điểm nhấn đặc biệt của năm nay phải nhắc tới sự xuất hiện khỏa thân của nam tài tử John Cena trên sân khấu để công bố người chiến thắng của hạng mục Phục trang xuất sắc nhất (Best Costume) cho ekip phim Poor Things.

Nam tài tử John Cena xuất hiện khỏa thân ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2024.

Xuất hiện với thân hình không một chút mỡ thừa, cơ bắp cuồn cuộn, John Cena chỉ che đi bộ phận nhạy cảm bằng tờ bìa thông báo hạng mục, sau đó mới che chắn bằng tấm vải trên sân khấu khi đèn tạm tắt.

Nam tài tử không chỉ được biết đến là một huyền thoại đô vật với 16 lần vô địch WWE Championship mà còn là nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood với loạt vai diễn trong The Marine, 12 Rounds, Trainwreck, Bumblebee...

John Cena được nhận xét là có diễn xuất đa dạng, có thể cân được nhiều kiểu vai diễn trên màn ảnh.

Sau màn xuất hiện đầy ấn tượng của John Cena, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã không khỏi thích thú trước sự “chịu chơi” của anh.

Tại Oscar năm nay, đã có một số giải thưởng tìm được chủ nhân xứng đáng. Đặc biệt, hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất đã thuộc về Emma Stone với vai diễn trong Poor Things.

Hạng mục Nam chính xuất sắc nhất thuộc về Cillian Murphy với vai diễn “cha đẻ bom nguyên tử” J. Robert Oppenheimer trong phim Oppenheimer. Được biết, đây là tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của nam diễn viên người Ireland.

Đạo diễn của Oppenheimer - Christopher Nolan cũng thắng giải Đạo diễn hay nhất. Đây là tượng vàng đầu tiên của vị đạo diễn tài năng này trong số 8 đề cử.

Bên cạnh đó, Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất đã gọi tên Billie Eilish cho ca khúc What Was I Made For - Nhạc phim Barbie.

